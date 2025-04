Há um mês sem jogar, Neymar mantém incerteza sobre estreia no Brasileirão

O atacante do Santos Neymar vive a incerteza da data da estreia pelo time no Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 2 de março, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O capitão santista está na fase dois da recuperação, que é monitorada pelo Departamento Médico do clube e o staff do jogador.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar participa da vitória do Santos contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Entenda a lesão de Neymar:

No duelo contra o Red Bull Bragantino, Neymar deixou o gramado aos 30 minutos do segundo tempo ao ser substituído por Gabriel Veron. Ele foi o autor de um dos gols da vitória por 2 a 0, na Vila Belmiro. João Schmidt também balançou as redes pelo Peixe.

Após a partida, Neymar tranquilizou a torcida pelas redes sociais dizendo que se poupou. No entanto, a partida foi realizada no meio do feriado de Carnaval e Neymar visitou a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com amigos e a esposa Bruna Biancardi no período de folga do Peixe.

continua após a publicidade

Na semana seguinte, o clube fez mistério sobre as condições do jogador, que fez uma força tarefa para tentar jogar a semifinal no final de semana, contra o Corinthians. O capitão santista ficou apenas no banco de reservas e não participou da derrota para o rival, na Neo Química Arena.

Eliminado do estadual, o Peixe promoveu um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira. Neymar viajou como embaixador da partida, mas não jogou. Também foi cortado da Seleção Brasileira nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O Alvinegro entende que a melhor opção é esperar a plena recuperação do jogador de 32 anos para não correr o risco de agravar o edema na coxa esquerda. Ele tem feito registros nas redes sociais das atividades na academia do CT Rei Pelé e também em sua mansão, no Morro de Santa Terezinha, em Santos.

Durante este período, Neymar também foi ativo nos compromissos da Fúria, time de fut7 no qual é presidente ao lado do amigo de infância Cris Guedes. A equipe disputa a Kings League Brasil.