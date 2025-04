Patati supera números do Santos e soma mais que o triplo de gols pelo Maccabi

Revelado pelo Santos, o atacante Weslley Patati vem construindo bons números no futebol europeu. Nesta segunda-feira (31), o jovem jogador completou 33 partidas pelo Maccabi Tel Aviv, igualando o número de jogos que disputou com a camisa do Peixe. A marca veio acompanhada de dois gols e uma assistência em uma partida válida pelos playoffs do Campeonato Israelense.

Vivendo sua primeira experiência internacional, Patati deixou o Santos em setembro de 2024, em um negócio que rendeu cerca de 1,3 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) aos cofres do clube, no regime de mais-valia. Pelo Santos, ele somou 33 jogos, marcou dois gols e uma assistência, acumulando um total de 821 minutos em campo.

Patati foi revelado pelo Snatos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Enquanto isso, no Maccabi Tel Aviv, o atacante se consolidou como uma peça fundamental da equipe, sendo, inclusive, apelidado de “Mago Brasileiro”. Com o mesmo número de jogos, ele teve um salto expressivo em suas estatísticas: são 11 gols marcados, sete assistências e 2.142 minutos jogados, participando diretamente de um gol a cada 119 minutos. Os resultados coletivos também são positivos, já que o clube israelense soma 19 vitórias, cinco empates e nove derrotas com Patati em campo.

O bom momento do atacante está sendo coroado com títulos e protagonismo. O jogador conquistou a Copa de Israel e, atualmente, está na liderança do campeonato nacional. Durante esse período, também teve a oportunidade de disputar competições como a UEFA Europa League e enfrentar equipes como Porto, Besiktas e Ajax.