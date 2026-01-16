De 'mente aberta' e no clube do coração, Gabriel Menino é apresentado no Santos

O volante Gabriel Menino foi apresentado oficialmente no Santos nesta sexta-feira (15), na Vila Belmiro. Revelado pelo Palmeiras, o jogador havia sido anunciado na última quarta-feira (14), justamente no dia em que o Peixe enfrentou o Alviverde e acabou derrotado por 1 a 0, na Arena Barueri. O novo camisa 25 chegou a ser relacionado para a partida, mas não entrou em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nas redes sociais, o anúncio do segundo reforço da temporada trouxe uma surpresa: uma imagem do atleta ainda criança vestindo a camisa do Alvinegro Praiano.

Em entrevista coletiva, Menino explicou a ligação afetiva com o clube e revelou que o Santos é o time do coração de toda a família.

▶️Aposte na vitória do Peixe no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



— Meu pai é muito santista. Eu particularmente peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. Vivi a época do Neymar. Tudo o que ele fazia eu imitava. Me apaixonei naquela fase, participei de carreata, soltava rojão. Quando fiquei sabendo da oportunidade, veio uma emoção muito grande. Fico emocionado porque sei do peso que essa camisa carrega e da sua importância. Para mim, é gratificante e a realização de um desejo de criança: jogar no time do meu coração e do meu pai - disse emocionado.

continua após a publicidade

De mente aberta:

Gabriel Menino foi negociado com o Atlético-MG por empréstimo de um ano, com opção de compra.

O jogador de 25 anos chegou ao Galo em janeiro do ano passado, disputou 47 partidas e marcou um gol, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Ele fez parte do elenco campeão do Campeonato Mineiro na última temporada.

— Foi um ano muito difícil. Foi a primeira vez que fiquei longe da minha família. Passei muitos anos no Palmeiras e pedi para sair. Queria jogar e ser titular, mas não foi assim. Vivi muitas mudanças, minha filha nasceu. Sou novo, mas foi difícil digerir tudo isso. Ainda assim, sempre procurei trabalhar e dar o meu máximo, mas as coisas não saíram como eu gostaria. Agora estou mais confortável por estar em casa, no Estado de São Paulo, reencontrando meus amigos e ao lado do meu ídolo. Está quase perfeito. Quero ser o Gabriel de antes e dar alegria aos torcedores e ao Santos - explicou o reforço do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo o jogo decisivo pelas oitavas de final da Copinha

Com a mente aberta, Gabriel Menino afirmou estar ansioso para a estreia e revelou o desejo de permanecer no clube da Baixada Santista, sem retornar ao Atlético-MG ao fim do empréstimo.

— Vim com a cabeça nova. Quero dar o melhor de mim e fazer história. Da minha parte, não vai faltar raça, vontade ou determinação. Quero jogar o máximo possível, estender meu contrato e ser do Santos de vez. Mas, para isso, preciso dar o meu melhor dentro de campo para ficar em definitivo - disse.

O volante esteve presente na estreia do Santos no Campeonato Paulista, na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro. Ele visitou o vestiário, foi ao campo e assistiu à partida ao lado de Neymar em um dos camarotes. O camisa 10 está na fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

— Já fiquei emocionado só de entrar no sábado para assistir. Imagina para jogar. Estarei nervoso, ainda mais em um clássico contra o Corinthians. Borboletas não vão faltar. Será uma mistura de emoção, felicidade e nervosismo. Acredito que serei relacionado. Espero que a equipe vença e não vejo a hora de estrear - completou.

O Santos entra em campo no próximo domingo (18), contra o Guarani, às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.