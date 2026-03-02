Santos encaminha contratação de Lucas Veríssimo

O Santos corre contra o fechamento da janela de transferências internacional para tentar a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, revelado pelo clube. Primeiramente, a diretoria apresentou uma proposta de empréstimo, que foi recusada. O defensor pertence ao Al-Duhail, mas atualmente joga no Al-Wakrah, ambos do Catar.

continua após a publicidade

A atual oferta santista é de R$ 20 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador, com contrato previsto por três temporadas. A janela para atletas que atuam no exterior e desejam se transferir para o futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (3). Veríssimo deixou o Peixe após a disputa da final da Copa Libertadores, em fevereiro de 2021, quando se transferiu para o Benfica, de Portugal.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Lucas Veríssimo foi revelado pelas categorias de base do Santos. (Foto: GLEDSTON TAVARES/FramePhoto/Gazeta Press)

Caso seja confirmada, a contratação será a sexta do Santos na temporada. Desde o início do ano, o clube já anunciou Gabigol, Gabriel Menino, Rony, Moisés e o volante uruguaio Christian Oliva.

continua após a publicidade

Para o sistema defensivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta atualmente com Adonís Frías, Luan Peres, Zé Ivaldo e o Menino da Vila João Ananias. João Basso treina com o elenco, mas deve ter o contrato rescindido em breve, já que não está nos planos da comissão técnica. Alexis Duarte, por sua vez, foi emprestado ao Libertad, do Paraguai, na semana passada.

Com a camisa do Santos, Lucas Veríssimo foi campeão do Paulistão de 2016 e vice-campeão da Copa Libertadores de 2020. Após a passagem pelo Benfica, o defensor teve uma curta experiência no Corinthians, em 2023, antes de se transferir para o Al-Duhail.

continua após a publicidade

Outro fator que pode pesar a favor de um retorno ao Brasil é o conflito no Oriente Médio, intensificado após ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Em retaliação, o governo iraniano lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases norte-americanas em diferentes países da região.

A esposa do jogador, Amanda Veríssimo, relatou nas redes sociais ter ouvido explosões nas proximidades e afirmou que os dois filhos do casal não estão frequentando a escola. Segundo ela, o aeroporto local está fechado, e a intenção da família é retornar ao Brasil quando a situação estiver normalizada.