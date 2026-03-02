Emprestado pelo Santos, Alexis Duarte pode estrear pelo Libertad
Jogador foi emprestado até o meio do ano pelo Peixe
O zagueiro Alexis Duarte foi relacionado pela primeira vez pelo Libertad, do Paraguai. O defensor foi emprestado pelo Santos na semana passada até junho deste ano, data que marca o fim do Torneio Apertura (Campeonato Paraguaio).
O jogador foi anunciado pelo Peixe no dia 2 de setembro do ano passado, após deixar o Spartak de Moscou, da Rússia. Ele assinou contrato de quatro anos com o clube, mas atuou até aqui em apenas seis partidas. O paraguaio foi o terceiro reforço anunciado na janela de transferências do ano passado.
Revelado pelo Cerro Porteño, Duarte também acumula convocações para a Seleção Paraguaia. Com pouca minutagem no Peixe, o defensor manifestou o desejo de sair para não perder espaço no radar do técnico Gustavo Alfaro. No setor, Juan Pablo Vojvoda tem utilizado Adonis Frías, Zé Ivaldo e Luan Peres, além de contar com o Menino da Vila João Ananias como opção.
Alexis Duarte foi anunciado pelo Libertad no último sábado (22) e já apareceu entre os relacionados para a partida desta segunda-feira (2), contra o San Lorenzo, às 20h30 (de Brasília), no Estadio Gunther Vogel.
Alexis Duarte pelo Santos:
- Santos 2 x 2 Red Bull Bragantino - 28.09.2025 - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Santos 1 x 1 Grêmio - 01.10.2025 - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Ceará 3 x 0 Santos - 05.10.2025 - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Botafogo 2 x 2 Santos - 26.10.2025 - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Palmeiras 2 x 0 Santos - 06.11.2025 - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Chapecoense 4 x 2 Santos - 28.01.2026 - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
6 jogos (6 titular)
91% acerto no passe
50% acerto no passe longo
1.5 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
5.0 cortes por jogo
3.5 bolas recuperadas por jogo
75% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
3 cartões amarelos
Nota Sofascore 6.55
