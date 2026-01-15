Autor do gol do Santos na Copinha, Kenay tem multa rescisória de 100 milhões de euros

O volante do Santos, Kenay, de apenas 19 anos, participou de todas as partidas da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do país.

Na última partida, válida pela terceira fase do torneio, o Menino da Vila marcou um dos gols da vitória do Peixe por 4 a 1 sobre a Ferroviária, em São Carlos (SP). Com o resultado, o Santos garantiu classificação às oitavas de final e agora terá o Cruzeiro pela frente nesta sexta-feira (16).

Kenay comemora gol diante da Ferroviária. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Campeão do Paulistão Sub-20 na última temporada, o jogador foi protagonista na campanha do título, atuando como titular nas 21 partidas e marcando dois gols. Um deles foi na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, resultado que ajudou o Santos a chegar às quartas de final. A atuação do atleta chamou a atenção de dirigentes e do técnico Vojvoda.

Com multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros, o jogador já desperta o interesse de clubes da Europa e tem contrato com o Peixe até 2027.

Com o aval e elogios de Neymar e a desenvoltura em campo, as atuações de Kenay vêm sendo destacadas. Já observado de perto por Vojvoda, o treinador ressaltou a capacidade do volante na leitura de jogo e no controle de bola. Diante desse cenário, o Santos tem a intenção de estender o vínculo com o jovem atleta.

Após o gol marcado na última quarta-feira (14), Kenay falou sobre a importância da vitória e da classificação.

— Fico feliz em ajudar a equipe em mais uma oportunidade. A qualidade do elenco mostra que podemos chegar longe na Copinha. Estou motivado para mostrar meu trabalho e disposto a ir longe com a camisa do Santos - afirmou.

Resultados do Santos na Copinha:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont

terceira fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

14.01 - Ferroviária 1 x 4 Santos - gols: Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson e Kenay