Santos

Bernardo Paias se destaca com assistências pelo Santos na Copinha

Peixe acumula cinco vitórias na competição

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
19:48
Bernardo Paias foi o artilheiro do time no título do Paulistão sub-20 do ano passado. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
O Santos garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer a Ferroviária por 4 a 1, na última quarta-feira (14), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo. Os gols santistas foram marcados por Mateus Xavier, Pedro Assis, Nadson e Kenay.

Um dos destaques da partida foi Bernardo Paias. Vestindo a camisa 10, o meia contribuiu com duas assistências, ambas nos dois primeiros gols do Alvinegro, comandou o setor ofensivo e foi peça-chave na construção da vitória santista.

— Fico muito feliz por poder ajudar o time, mas o mais importante foi a classificação. A equipe toda esteve muito concentrada desde o início, soube aproveitar as oportunidades e fez um grande jogo. Esse resultado é fruto da dedicação de todos e só mostra a força do nosso grupo — afirmou o Menino da Vila.

Aos 20 anos, Bernardo disputa sua última edição da Copinha, já que atingirá o limite de idade da categoria Sub-20 após o término do torneio. Até aqui, soma três assistências em quatro jogos nesta edição da competição, sendo titular em três partidas.

— É uma Copinha muito especial para mim. Sei da responsabilidade e estou tentando aproveitar cada jogo da melhor forma, sempre pensando em ajudar o Santos a ir o mais longe possível. Temos grandes objetivos na competição, mas estamos com os pés no chão. Teremos um jogo muito difícil contra o Cruzeiro e vamos dar o nosso máximo para seguir avançando — completou.

Bernardo Paias disputa a última Copinha da carreira pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Bernardo Paias disputa a última Copinha da carreira pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

