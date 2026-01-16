Saiba como Vojvoda pretende usar Gabriel Menino no Santos

O Santos apresentará oficialmente o volante Gabriel Menino nesta sexta-feira (16), em entrevista coletiva marcada para as 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Apesar de o jogador ter marcado presença no estádio na vitória do Peixe sobre o Novorizontino, no último sábado (10), o anúncio oficial ocorreu apenas na manhã de quarta-feira (14), na véspera do clássico contra o Palmeiras, justamente o clube que o revelou em 2020.

Gabriel Menino durante o aquecimento do time do Santos antes da partida contra o Palmeiras, em Barueri (SP). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O jogador foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, mas ainda não estreou com a camisa do Alvinegro Praiano.

— Quando a diretoria propõe a contratação, eu dou o ok. É um jogador que pode desempenhar várias funções no meio-campo. Quando falo de Brasileirão, penso em disputar grandes jogos em alto nível. É jovem, tem boa condição física, e precisamos encontrar o melhor rendimento dele para ajudar o Santos - disse Vojvoda após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

Gabriel Menino chega por empréstimo até o final do ano junto ao Atlético-MG. Ele chega para repor a saída de Victor Hugo, que foi negociado no meio do ano passado, por empréstimo, junto ao Flamengo. O jogador foi transferido justamente para o Galo.

Além dele, Guilherme e Souza também se despediram do clube da Baixada Santista. Menino é o segundo reforço para a temporada. Antes, o Alvinegro Praiano anunciou Gabriel Barbosa. Revelado pelo clube, ele foi emprestado pelo Cruzeiro por um ano.



Campeonato Paulista:

O Peixe se reapresentou na última quinta-feira (15), com os titulares realizando atividade regenerativa na academia, assim como o atacante Neymar, que está em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Vojvoda também comentou, em entrevista coletiva após o clássico, sobre os aprendizados que podem ser levados para a próxima partida, contra o Guarani, no domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

— Tivemos momentos em que não encontramos fluidez, mas também tivemos bons minutos. Precisamos somar mais períodos assim para ter melhor posicionamento, mais posse de bola e chances de gol. É um aspecto para trabalhar. Todas as partidas, adversários e campos são diferentes. Enfrentamos um adversário complicado em um campo complicado - afirmou o técnico santista.

Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)