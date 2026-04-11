Cuca comenta expulsão e celebra melhora ofensiva do Santos: 'Era dia de vencer'

Após a vitória do Santos por 1 a 0 diante do Atlético-MG, o técnico Cuca celebrou o resultado e também comentou a sua expulsão durante a partida.

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O Peixe teve um gol anulado de Gabriel Barbosa após a bola tocar em seu cotovelo antes de ultrapassar a linha. O camisa 9 reclamou da anulação e acabou advertido com cartão amarelo por reclamação. Já Cuca, no banco de reservas, também protestou em duas oportunidades e acabou recebendo dois cartões amarelos, o que resultou em sua expulsão.

Com isso, o treinador santista será desfalque no duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (12), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

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-Meu histórico de expulsões é praticamente zerado. Respeito os árbitros. Acho que é a primeira vez aqui que sou expulso. Perguntei ao Gabigol se a bola tinha batido na mão e ele disse que não. Falei com o juiz e ele me deu dois amarelos. Poderia ter contemporizado; perguntei duas vezes. Ainda não vi o lance. Me passei um pouco. Poderia ter administrado melhor, mas foi no calor do jogo, na vontade e na necessidade de vencer. Não ofendi ninguém, foi apenas uma reclamação, e ele achou que deveria me expulsar. Prefiro ser expulso e ganhar do que ficar lá e perder - disse o treinador.

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O Peixe vinha de duas derrotas em um intervalo de quatro dias, e Cuca comentou sobre a necessidade de reagir. O time tem apenas seis vitórias em 22 jogos nesta temporada.

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-Hoje era dia de vencer. Se vencesse jogando mal, era dia de vencer. Mas venceu jogando bem. Foi uma partida contundente e bem jogada, especialmente no primeiro tempo, mesmo sem gols. Remanejamos o jogo, demos poucas oportunidades ao Galo, que tem um bom time e sabe jogar bem fora de casa. Neutralizamos bem. Eles tiveram uma chance clara no final. É normal. Tivemos muitas oportunidades de matar o jogo. Quase 20 finalizações. Estamos criando e jogando bem. É um processo natural. Jogamos bem também no Equador. É um processo natural - comentou

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Cuca na Vila Belmiro durante duelo entre o Santos e o Atlético-MG. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Sistema defensivo:

Cuca fez o quinto jogo no comando do Santos e levou gols em apenas duas partidas. O sistema defensivo era uma crítica constante da torcida sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e melhorou consideravelmente também com a chegada de Lucas Veríssimo como titular da zaga ao lado de Luan Peres.

-O jogo contra o Flamengo passamos por um momento de instabilidade. Tomamos dois gols em sete minutos. Sabemos bem como foi, em dois cruzamentos. Nós não corrigimos naquele dia, infelizmente. Nas outras partidas fomos bem, não fomos vazados. Há o sacrifício e o desgaste. Essa viagem teve desgaste, o voo atrasou. Mas se não joga hoje, não tem como jogar na terça. Tem que descansar o jogador para, na terça, estar novamente apto e no domingo contra o Fluminense - concluiu.

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