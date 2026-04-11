PC Oliveira dá veredito sobre gol anulado de Gabigol em Santos x Atlético-MG

O Santos abriu o placar contra o Atlético-MG, neste sábado (11), na Vila Belmiro, no entanto, foi anulado após decisão da arbitragem. Apesar de uma primeira etapa animada, não teve gols, apenas a polêmica do gol anulado que foi analisado pelo especialista Paulo César de Oliveira, da Globo.

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O lance polêmico ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo da partida. O lateral Igor Vinicius, do Alvinegro Praiano, finalizou, e a bola resvalou no braço de Gabriel antes de parar no fundo das redes. O árbitro da partida, Rafael Klein, prontamente anulou o gol marcado pelo camisa 9 do Santos.

— Para o nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira, gol bem anulado, importante dizer que em jogadas de gol, não importa se teve intenção ou não, se o braço tava distante ou não, perto do gol, se tocar - é anulado — comentou.

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Santos está enfrentando o Atlético-MG na Vila Belmiro. (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Como está sendo o primeiro tempo?

Mesmo fora de casa, o Atlético-MG começou melhor a partir, criando mais chances e permanecendo no campo de ataque nos primeiros minutos. O Santos, porém, sobube reagir bem dentro do jogo e passou a dominar as ações antes da metade da etapa inicial. Só Neymar teve três chances de marcar. Gabigol, em ótima jogada de Igor Vinicius, que brigou pela bola e depois chutou a gol, marcou em desvio com o cotovelo. O tento do centroavante acabou anulado pelo toque no braço, gerando revolta, cartão para ele e a expulsão de Cuca. No mais, o Peixe seguiu criando, mas foi ao vestiário zerado no placar.

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