Santos terá desfalques para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

O Santos tem dois compromissos importantes nesta semana: diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e contra o Fluminense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ambos na Vila Belmiro.

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Para o jogo diante dos paraguaios, o técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar estão suspensos. O comandante santista recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos por reclamar da anulação do gol de Gabriel Barbosa na partida contra o Atlético-MG, no último domingo (11), após a bola ter tocado no cotovelo do atacante antes da finalização, lance posteriormente invalidado com auxílio do VAR. O camisa 9 também foi advertido pelo mesmo motivo.

Escobar estava pendurado e recebeu cartão amarelo por ter simulado um pênalti. O jogador é o único lateral-esquerdo de ofício do Peixe. Quando esteve ausente contra o Flamengo, foi substituído no improviso pelo zagueiro Zé Ivaldo.

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Já no Brasileirão, o Peixe conta com seis jogadores pendurados: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Schmidt, Gabriel Menino, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo.

Por outro lado, Barreal volta de suspensão após ter ficado de fora da partida contra o Galo.

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Escobar durante partida entre o Santos e o Altético-MG. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos folgou neste domingo (12) após ter passado seis dias consecutivos fora de casa na última semana, em uma viagem casada entre o Rio de Janeiro e o Equador. O time volta a treinar na manhã desta segunda-feira (13), no CT Rei Pelé.

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