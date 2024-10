Maiores contratações do Santos na história

Leandro Damião está entre as maiores contratações da história do Santos. (Foto: AGIF/Mauro Horita)







03/10/2024

O Santos é tradicionalmente conhecido por revelar grandes talentos nas suas categorias de base, mas também protagonizou contratações milionárias ao longo dos anos. Em várias oportunidades, o clube investiu pesado para garantir nomes de peso em seu elenco. No entanto, nem todas as contratações renderam o esperado, gerando tanto acertos quanto decepções. A seguir, listamos as cinco maiores contratações do Santos, considerando os valores pagos e o impacto de cada jogador.

Top 5 maiores contratações do Santos*

1. Leandro Damião – R$ 94,38 milhões (2013)

O topo da lista das maiores contratações do Santos foi a de Leandro Damião em 2013. O clube pagou cerca de R$ 42 milhões ao Internacional, em uma operação que contou com o apoio do fundo de investimentos Doyen Sports. No entanto, Damião não correspondeu às expectativas e acabou sendo uma das maiores decepções da história do clube. Ele disputou 44 jogos e marcou apenas 11 gols, gerando disputas judiciais entre o Santos e o Doyen após o fim de seu vínculo.

2. Cueva – R$ 42,14 milhões (2019)

Christian Cueva, contratado em 2019 por R$ 26 milhões, também é um dos jogadores que não entregou o desempenho esperado no time, apesar de ser uma das maiores contratações do Santos. O peruano chegou do Krasnodar, da Rússia, mas rapidamente se envolveu em problemas extracampo e nunca conseguiu se firmar na equipe. O caso de Cueva acabou indo parar na FIFA, com o Santos buscando recuperar parte do investimento. Sua passagem pelo clube foi breve e marcada por polêmicas.

3. Luan Peres – R$ 30,21 milhões (2020)

O zagueiro Luan Peres chegou ao Santos em 2020, inicialmente por empréstimo, mas o clube exerceu a opção de compra em definitivo por R$ 20 milhões. Ele foi um dos destaques da equipe defensiva durante o período em que atuou no Santos, até ser vendido ao Olympique de Marselha, da França. Luan Peres teve uma passagem importante e deixou saudades para os torcedores santistas. Além disso, o zagueiro é uma das maiores contratações do Santos.

4. Soteldo – R$ 18,96 milhões (2023)

Yeferson Soteldo, meia-atacante venezuelano, foi uma das apostas do Santos ao ser comprado do Tigres, do México, em 2023, por R$ 19,2 milhões e está entre as maiores contratações do Santos. Soteldo já havia feito sucesso em sua primeira passagem pelo clube e, com seu retorno, o Santos buscou reforçar seu setor ofensivo. Ele rapidamente se consolidou como titular e tem sido uma peça importante no esquema tático da equipe.

5. Joaquim – R$ 16,49 milhões (2023)

Joaquim, zagueiro contratado em 2023 junto ao Cuiabá por R$ 16,7 milhões, fechou a lista das maiores contratações do Santos. Desde sua chegada, ele rapidamente assumiu a titularidade na defesa e se tornou um dos jogadores mais elogiados no setor defensivo do time.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).