O Santos anunciou uma nova etapa da parceria com a rede Minds Idiomas: a construção de uma escola de inglês dentro do CT Rei Pelé. A iniciativa será voltada exclusivamente para os atletas das categorias de base, com foco na formação educacional dos jovens jogadores do clube.

Segundo informações divulgadas pelo clube, mais de 200 meninos e meninas, dos times sub-13 ao sub-20, serão atendidos pelo projeto.

- Estamos comprometidos em formar não apenas atletas, mas cidadãos preparados para os desafios da vida. A educação é um pilar fundamental neste processo, e a inclusão do ensino de inglês dentro do nosso centro de treinamento representa um passo significativo nessa direção. Essa iniciativa amplia horizontes e oferece ferramentas concretas para o futuro dos nossos jovens, seja dentro ou fora do futebol. É um investimento que valoriza o ser humano e reforça o papel do Santos como um formador de talentos em todos os sentidos - afirma o presidente Marcelo Teixeira.

Essa não é a primeira parceria da Minds com o Santos. Ao longo dos anos, a rede tem apoiado diferentes iniciativas do clube e de outras equipes, como Corinthians e Palmeiras, sempre com foco na formação integral dos atletas. A criação de uma unidade da escola dentro do CT, no entanto, é inédita.

A rede de idiomas Minds possui mais de 70 escolas em todo país e foi a primeira a implantar o ensino do inglês em tablets mantendo os livros físicos. O tempo de duração do curso da Minds é de 18 meses e há outras modalidades de ensino personalizadas.

- Nosso objetivo é garantir que esses jovens estejam preparados para qualquer caminho que escolherem. O inglês é uma ferramenta poderosa, que abre portas no mercado de trabalho, em bolsas de estudos no exterior e em experiências internacionais. A educação precisa caminhar ao lado do esporte - destaca o diretor da Minds Renato Garcia.

Sereinhas da Vila estão envolvidas no projeto (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Reformas no CT Rei Pelé

Desde o retorno de Neymar ao Santos, diversas mudanças foram realizadas na infraestrutura do clube. A mais marcante até o momento foi a completa remodelação do vestiário da Vila Belmiro.

A obra foi liderada por Neymar pai, em parceria com a arquiteta Leonice Alves, e contou com o apoio de 19 fornecedores. Os investimentos contemplaram áreas como climatização, grama sintética, espelhos e vidros, revestimentos, louças e metais, marcenaria, iluminação com fitas de LED, banheiras de imersão, granito, eletrodomésticos, automação, painéis de LED e portas blindadas.