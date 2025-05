Algoz do Santos na Copa do Brasil é dúvida para jogo da volta

O atacante Breno Herculano, do CRB, é dúvida para o confronto de volta contra o Santos, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), às 21h30. O jogador sentiu um incômodo no adutor da coxa.

Recentemente, Breno também sofreu uma fratura no nariz durante a partida contra o Amazonas, mas mesmo assim atuou contra o Criciúma, pela Série B, usando uma máscara de proteção no rosto. No entanto, sentiu dores no adutor e precisou deixar o campo mais cedo contra o Tigre.

Breno Herculano marcou o gol do CRB no jogo de ida contra o Santos, na Vila Belmiro, que terminou em 1 a 1. Caso não possa jogar, o atacante Mikael, que entrou no lugar do atacante contra o Criciúma, é a principal opção para o ataque.

O jogador chegou ao CRB neste ano, em uma negociação que envolveu o ídolo Anselmo Ramon, que foi para o Goiás. Titular da equipe, Breno já disputou oito jogos e marcou três gols.

E o Santos?

O Santos pode ter os retornos dos atacantes Neymar e Guilherme para a partida. A dupla participou normalmente das atividades nos dias segunda e terça-feira (20) e está à disposição para retornar ao time.

O lateral Aderlan também voltou a treinar após se recuperar de um quadro de infecção intestinal. Por outro lado, Schmidt (lesão na coxa), Pituca (tendinite), Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda) e Gil (afastado por problemas pessoais) continuam fora dos treinos.

A partida decisiva definirá quem avança na competição: quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, independente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis.