Santos marca reunião com pai de Neymar para discutir contratação do atacante

Neymar em visita à Vila Belmiro (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/11/2024 - 17:29 • Santos (SP)

O Santos mantém vivo o sonho de repatriar Neymar na próxima temporada. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, agendou uma reunião com o pai e representante do jogador para a próxima semana, a fim de discutir as condições para o retorno do ídolo.

+ Santos aposta em Neymar Pai para repatriar Neymar em 2025

No entanto, as tratativas dependem de uma rescisão contratual do atacante com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Vale lembrar que o vínculo de Neymar com o clube árabe é válido até junho de 2025. As informações sobre o possível encontro foram divulgadas pelo "Ge".

De acordo com a reportagem do Lance!, o Santos ainda não formalizou uma proposta para repatriar o atleta. A intenção da direção é esperar o jogador ficar livre no mercado, o que pode acontecer tanto em janeiro quanto na metade de 2025.

O principal objetivo da reunião entre Marcelo Teixeira e Neymar pai é entender como o Santos pode se planejar nos bastidores para facilitar o retorno do ídolo. A negociação envolveria não apenas um alto salário fixo, mas também bônus relacionados a contratos comerciais, vendas de camisas e outros produtos, além de participação nas receitas de eventuais patrocinadores que o clube venha a fechar.

Neymar foi convidado pela diretoria para acompanhar a partida entre Santos e CRB, última na Vila Belmiro na temporada, mas não pode comparecer devido ao tratamento para se recuperar de uma lesão muscular.

Marcelo Teixeira (à esquerda), presidente do Santos, e Neymar Pai (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos retorna à elite do futebol brasileiro

Após garantir o acesso à primeira divisão, o Santos conquistou o título da Série B do Brasileirão sem precisar entrar em campo. Com o empate do Novorizontino com o Paysandu, a equipe comandada por Fábio Carille assegurou a liderança e não pode mais ser alcançada na tabela de classificação.

Além do retorno à elite do futebol brasileiro, a primeira colocação garantiu ao Peixe uma premiação milionária e a vaga apenas na terceira fase da Copa do Brasil, aliviando a pressão no sobrecarregado calendário de 2025.