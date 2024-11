Jornalista cita condição para retorno de Neymar e diz: ‘Não cabe no Santos’

Neymar tem sido especulado no Santos em 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 17:11 • Santos (SP)

Jornalista especializado em transferências internacionais, César Luis Merlo afirmou que Neymar já tem um acordo para voltar ao Santos em 2025. O assunto foi pauta no programa "Domingol", da CNN, e o comentarista Flávio Gomes falou sobre a possibilidade de retorno do craque.

- O Santos hoje é um time que joga para 10, 15 mil pessoas. O Neymar hoje não cabe no Santos. Não estou diminuindo a grandeza do Santos, mas se ele voltar, o clube vai ter que sair da Vila Belmiro. O Neymar hoje é um popstar. Onde ele for jogar, vai arrastar 30, 40, 50 mil pessoas - começou Gomes.

- O Neymar vai jogar na Vila Belmiro para 12, 13 mil pessoas? Os valores não batem. O projeto que hoje envolve o Neymar no Santos implica necessariamente a venda do Santos, talvez até para o próprio Neymar, o que é uma tristeza - completou o jornalista.

Neymar não atuava durante um ano desde a lesão sofrida no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Poucas semanas após se recuperar e voltar aos gramados pelo Al-Hilal, o camisa 10 sofreu outra lesão. O brasileiro realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas.

Neymar tem sido especulado no Santos a partir da próxima temporada (Foto: Leonardo Lima/AGIF)