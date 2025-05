Santos terá sequência de jogos fora de casa e só retorna à Vila Belmiro em junho

O Santos vive o pior momento dentro de campo desde o rebaixamento inédito para a Série B. O clube tem pela frente uma sequência de três partidas fora de casa.

O primeiro duelo será no próximo domingo (18), contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena. Este será o terceiro confronto entre os times na casa do Timão, e o Peixe acumula duas derrotas.

O primeiro clássico alvinegro desta temporada ocorreu no dia 12 de fevereiro, pela 9ª rodada do estadual. Com Neymar em campo, o Santos perdeu por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Guilherme, o artilheiro da competição, descontou para o time da Baixada Santista.

O segundo jogo foi válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 9 de março, e o Santos perdeu por 2 a 1 com gols de Garro e Yuri Alberto. Tiquinho marcou pelo Peixe.

Torcida do Santos ficará distante da Vila Belmiro até o mês de junho. Time tem quatro jogos fora de casa. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Após o clássico, o Santos enfrentará o CRB, em Alagoas, no dia 22 de maio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

No jogo de ida, as duas equipes empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, em uma partida marcada por confusão entre a torcida organizada e a Polícia Militar. Após o apito final, os torcedores também criticaram a gestão de Marcelo Teixeira.

O Peixe teve uma atuação abaixo das expectativas e foi dominado pelo adversário, mesmo depois de ter aberto o placar com Rollheiser. O time visitante empatou e ainda teve a chance de virar o jogo, mas Gabriel Brazão defendeu um pênalti. Esta é a única competição em que o Alvinegro está envolvido, além do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Santos encara o Vitória pelo Brasileirão, fora de casa, no Barradão, pela 10ª rodada, e ainda tem um amistoso contra o Red Bull Leipzig em Bragança Paulista, com horário ainda indefinido, como parte do 'Tamo Junto Brasil Tour'.

Portanto, o time só retornará ao seu estádio no dia 1º de junho, quando enfrentará o Botafogo, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O último jogo do Santos em casa aconteceu na última segunda-feira (12), no Allianz Parque. Na ocasião, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Ceará e quebrou o recorde de público da competição nesta temporada, com 30.347 torcedores.

Calendário de jogos do Santos:

18.05 - Corinthians x Santos - 16h - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

22.05 - CBR x Santos - 21h30 - Rei Pelé (Alagoas) - jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

25.05 - Vitória x Santos - 18h30 - Barradão - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.05 - RB Leipzig x Santos - horário a definir - Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista) - amistoso

01.06 - Santos x Botafogo - 16h - Vila Belmiro - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro