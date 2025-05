Há um mês sem jogar, Neymar vive expectativa de retorno pelo Santos

Há um mês, Neymar sofreu sua segunda lesão na coxa esquerda. Ele foi titular na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Atlético-MG — a única até aqui neste Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Peixe foi comandado pelo técnico interino César Sampaio, membro fixo da comissão técnica do clube, e venceu o Galo com gols de Zé Ivaldo e Barreal.

O craque deixou o campo lesionado aos 33 minutos do primeiro tempo, sendo substituído por Rollheiser. Foi a substituição mais precoce desde o retorno do camisa 10. Ele sentiu uma nova lesão na coxa esquerda, mas no músculo semimembranoso.

Desde que voltou ao clube da Baixada Santista, Neymar foi substituído em 6 dos 7 jogos em que começou como titular pelo Santos.

Neymar se machuca durante o jogo do Santos com o Atlético-MG. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Inicialmente, a volta de Neymar aos gramados estava prevista para o duelo contra o Botafogo, no dia 1 de junho, pelo Brasileirão. No entanto, o camisa 10 deve viajar com o elenco para Alagoas.

O time da Baixada Santista tem um compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem (22), contra o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase.

Cinco dias depois, tem um amistoso contra o Red Bull Leipzig, em Bragança Paulista. O camisa 10 tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho, mas a expectativa é de que ele renove até a Copa do Mundo do ano que vem.

Santos em campo:

O time da Baixada Santista vive o seu pior momento desde a inédita queda para a Série B. Acumula apenas uma vitória em oito partidas.

Atualemnte, ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em 24 possíveis. No começo do ano, foi eliminado para o rival Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista.

Já na Copa do Brasil, empatou com o CRB por 1 a 1 no jogo de ida da terceira fase. Só não saiu em casa graças a uma grande atuação de Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti.