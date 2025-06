Com o contrato próximo do encerramento e sem sinalização de renovação por parte do São Paulo, o lateral-direito Igor Vinícius deve deixar o clube nos próximos meses. Um dos interessados em sua contratação é o Corinthians, que monitora de perto a situação do jogador de 27 anos. A informação foi publicada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo Lance!.

Recentemente, o staff do atleta recebeu sondagens de outros clubes além do Corinthians, como Vasco, Santos e Fortaleza — embora o time do Parque São Jorge lidere a corrida pela contratação. O jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do fim de junho, já que seu vínculo com o Tricolor se encerra em dezembro. A expectativa, no entanto, é de que o São Paulo conceda uma liberação antecipada.

Caso acerte com o Corinthians, Igor Vinícius poderá reencontrar o técnico Dorival Júnior, com quem foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, em 2023. O treinador também trabalhou com o atleta no Santos, em 2017.

Atualmente, o Corinthians conta com Matheuzinho como lateral-direito, embora o técnico Dorival Júnior tenha optado por improvisar o zagueiro Félix Torres na posição em algumas partidas. Léo Maná, revelado na base do clube, é a terceira opção.

Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Com a camisa do time, foram 212 jogos, com sete gols e 24 assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia.