Santos

Santos x Real Brasília: onde assistir ao vivo a estreia pela Copinha

Peixe é o atual campeão do Paulista Sub-20

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
20:57
onde assistir
onde assistir
  Matéria
  Mais Notícias

O Santos entra em campo neste domingo (4) em busca do tetracampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Vila estreiam diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. A Caze TV transmite ao vivo o duelo. Clique aqui para acompanhar ao vivo.

Atual campeão paulista Sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também enfrentará na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Elenco do Santos que vai disputar a Copinha em 2026. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Em entrevista exclusiva ao Lance, o técnico Vinícius Marques ressaltou a importância de chegar entre os quatro primeiros na competição.

— É uma responsabilidade muito grande ser treinador do Sub-20 do Santos. Trata-se de uma das maiores categorias de formação do Brasil. Minha expectativa é fazer uma bela competição e chegar entre os quatro primeiros. Esse sempre é o objetivo que construímos aqui, em qualquer torneio, seja estadual ou nacional. A partir daí, começamos a pensar em final. Antes disso, porém, sabemos que temos a fase de grupos. Não é uma chave muito forte, mas temos muita responsabilidade de fazer três bons jogos para chegarmos mais preparados ao mata-mata - afirmou o treinador.

➡️Conheça Vinícius Marques, o treinador que vai comandar o Santos na Copinha

Na tarde deste sábado (3), a equipe Sub-20 do Santos realizou o último treino antes da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A atividade aconteceu no campo do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

O técnico Vinícius Marques promoveu os últimos ajustes antes da estreia e comandou um treino coletivo para definir a equipe titular. Capitão do time, Gustavo Henrique destacou a preparação e ressaltou o foco dos atletas.

— Fizemos uma grande preparação, com muita dedicação e foco no objetivo principal, que é ser campeão e dar alegria ao nosso torcedor. Nestes últimos treinos, ajustamos os detalhes que o professor nos passou e estamos extremamente focados - afirmou o camisa 5.

— Nunca dá para se acostumar a ser capitão em um clube tão grandioso como o Santos, com tanta história e ídolos que já vestiram essa braçadeira. Mas, com a ajuda de todo o staff, estou conseguindo lidar bem com essa pressão e responsabilidade e faço o máximo para ajudar meus companheiros dentro de campo, assim como eles também me ajudam no que for necessário. Todos nós sabemos da responsabilidade de representar essa camisa no maior campeonato de base do Brasil - completou.

➡️ João Ananias projeta Santos na Copinha com resiliência do título no Paulista Sub-20

Ficha Técnica:

🏆SANTOS X REAL BRASÍLIA - 1ª RODADA DA COPINHA
GRUPO 16
📍Estádio: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
Horário: 19h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (clique para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Matheus Alves Pereira
🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes
🟨 4º árbitro: Rafael Castelli Prini

Agenda:

1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Rodrigo Falcão, Pedro Henrique e Paulo Henrique;Laterais: Vinicius Lira, Rafael Gonzaga, JP Chermont, Matheus Filipe e Gabriel Follmer;

Zagueiros: Diego Matos, João Ananias, Contreras e João Alencar;

Meio-campistas: Gustavo Henrique, Kenay, Samuel Pierri, Pepê Fermino, Lucas Jaime, Nicola Profeta, Kauan Pierry, Bernardo, Lucas Yan e Vinicius Fabri;

Atacantes: Nadson, Mateus Xavier, Pedro Assis, Nogueira, Rafael Freitas, Felipe Laurindo, Enzo Boer e Benício.

