João Ananias projeta Santos na Copinha com resiliência do título no Paulista Sub-20

Em sua primeira temporada atuando apenas pela equipe Sub-20 do Santos, João Ananias se consolidou como um dos pilares do time em 2025. O zagueiro demonstrou qualidade na saída de bola, nos lançamentos e no jogo aéreo.

Na temporada passada, o defensor ganhou ainda mais destaque ao ser um dos protagonistas da conquista do Campeonato Paulista Sub-20. Ananias marcou dois gols e foi decisivo na reação dos Meninos da Vila na final, quando a equipe saiu de uma desvantagem de 3 a 0 contra o São Paulo para empatar por 3 a 3, levar a decisão para os pênaltis e ficar com o título.

O Menino da Vila chegou ao clube aos 11 anos e é uma das principais peças do técnico Vinícius Marques nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Peixe estreia neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30 (de Brasília), em São Carlos, no interior de São Paulo.

— A preparação tem sido muito intensa. Fomos campeões paulistas em um campeonato longo e muito disputado. A expectativa aumenta ainda mais depois do título estadual, o que é positivo, porque ficamos mais concentrados e ganhamos visibilidade. Isso é importante para a nossa formação visando o profissional - disse o defensor.

João Ananias fez parte do elenco campeão Paulista Sub-20 pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Em 2025, Ananias disputou 36 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. No Estadual, balançou as redes nas quartas de final, na semifinal e na grande decisão. Com as atuações de destaque, o zagueiro passou a ser observado pela comissão técnica do elenco principal e foi relacionado para três partidas do Campeonato Brasileiro, mas ainda não estreou como profissional.

Em alta e com o crescimento coletivo no segundo semestre da temporada passada, Ananias, aos 18 anos, disputará sua segunda Copinha pelo Santos. O jogador também já teve a oportunidade de treinar com o elenco profissional do Alvinegro Praiano.

— Sou um pouco mais experiente e tento ajudar, mas não existe isso de primeira ou segunda Copinha. Estamos todos juntos pelo Santos. O grupo tem atletas jovens, mas experientes, como Nadson e Vini Rocha. Levamos para a Copinha a raça e a resiliência que mostramos no Paulista - explicou.

Assinatura do primeiro contrato no profissional:

Natural de Mauá, na Grande São Paulo, João Ananias assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos em setembro de 2023, com vínculo inicialmente válido até 31 de agosto deste ano. No entanto, no ano passado, o clube antecipou a renovação, e o novo contrato passou a ter validade até 30 de junho de 2030.

