Com Neymar de volta, Cuca esboça Santos ofensivo para enfrentar o Remo
Peixe precisa voltar a vencer para se afastar do Z4
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (2), buscando encerrar uma incômoda sequência. O time não sabe o que é vencer há quatro jogos. A última vitória, diante do Vasco, aconteceu em 26 de fevereiro.
De lá para cá, são três empates - Mirassol, Corinthians e Cruzeiro -, e uma derrota, para o Internacional, que resultou na demissão de Juan Pablo Vojvoda.
Cuca, que estreou no comando do Santos no empate contra o Cruzeiro, agora poderá contar com Neymar, poupado no confronto contra os mineiros para não correr o risco de sofrer uma lesão.
Neymar está de volta, mas o Santos terá um desfalque importante no jogo contra o Remo. Gabriel Barbosa, com um edema no músculo sóleo da perna direita. O centroavante deve voltar apenas contra o Flamengo.
Com o camisa 10 de volta, Cuca esboçou um time ofensivo, tendo Neymar atrás de um trio formado por Rony, Thaciano e Barreal. No momento de defender, Neymar é o único que fica à frente, com todos os outros preenchendo o espaço na marcação.
Assim, um provável Santos contra o Remo tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano e Barreal.
O jogo contra o Remo, na próxima quinta-feira, às 19h, ganhou caráter decisivo. Com sete pontos em oito jogos, o Santos está na 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento. O peixe, porém, tem dois jogos a mais que o Botafogo, atualmente o 17º colocado, que tem seis pontos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias