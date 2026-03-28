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Neymar valoriza jogo-treino com sub-20 do Santos: 'treinar nosso time'

Peixe enfrenta o Remo na próxima quinta-feira

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Thiago Braga
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/03/2026
18:50
Neymar em Santos x Vasco
imagem camera(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)
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Em preparação para o jogo contra o Remo, o Santos fez um jogo-treino contra o time sub-20 neste sábado (28). O confronto contra o Remo será na quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

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A atividade teve dois tempos de 45 minutos, e serviu para o técnico Cuca testar formações para o duelo, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Barbosa acumula sete gols em 12 partidas pelo Santos. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
Gabriel Barbosa será desfalque do Santos contra o Remo (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Poupado no empate sem gols contra o Cruzeiro, Neymar é a maior novidade do time para o jogo contra o Remo. O camisa 10 fez controle de carga para evitar lesões após fazer dois jogos seguidos, contra Corinthians e Internacional Este foi o segundo treino no campo de Neymar, que fez fortalecimento físico nos primeiros dias da semana.

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— É importante, tanto para treinar nosso time, quanto para dar oportunidade aos meninos. Estive do outro lado, sei como era importantíssimo na nossa carreira de base jogar contra o profissional. A gente fica feliz de fazer esse tipo de treino, depois de tantos dias sem jogos, é bom para adquirir ritmo. Foi gostoso, fico feliz de participar. Fiz gol, dei assistência, então está tudo certo — afirmou Neymar, em entrevista à Santos TV.

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O técnico Cuca tem dois desfalques certos: o lateral esquerdo Vinícius Lira, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, e o atacante Gabigol, com um edema na perna direita. O Peixe tem ainda mais três sessões de treinamento antes do jogo contra o Remo.

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