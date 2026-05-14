Santos fatura quantia milionária na Copa do Brasil e ameniza crise financeira

O Santos ganhou um leve respiro com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque, ao vencer o Coritiba nesta quarta-feira (13), no Couto Pereira, o time de Cuca conseguiu arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação, o que ameniza um pouco a crise financeira e já foaca em busca de novos resultados positivos na competição que paga bem.

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O valor é acrescentado aos outros R$ 2 milhões que o Peixe já havia garantido em razão da participação na quinta fase do torneio nacional. Com isso, apenas na Copa do Brasil, o lucro, até aqui, é de R$ 5 milhões, podendo aumentar à medida que o time avançar de fase. Uma classificação para as quartas de final, por exemplo, pode render mais R$ 4 milhões aos cofres santistas.

No início de abril, alguns jogadores do elenco se reuniram com membros da diretoria alvinegra em Cuenca, no Equador, antes de uma partida pela Sul-Americana, para cobrar explicações sobre atrasos nos pagamentos de direitos de imagem. O clube, até então, devia dois meses ao elenco.

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O problema não acabou aí, já que recentemente o clube devia um mês de salário ao elenco, além de dois meses de direitos de imagem, que foram quitados depois.

Após a classificação, o Santos volta suas forças para Brasileirão, competição que precisa vencer para se livrar da parte de baixo da tabela. O jogo será novamente contra o Coritiba, no domingo (17), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Nacional.

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Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress



