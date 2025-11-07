Após derrota do Santos, torcedores do Flamengo se irritam: 'Ficou com pena'

Quando enfrentou o Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi derrotado pela equipe da Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro Paulista venceu o duelo por 1 x 0, com gol de Neymar, que foi desfalque contra o Palmeiras nesta quinta-feira (6).

continua após a publicidade

Como o Palmeiras venceu do Santos e se isolou na liderança do Brasileirão, os torcedores do Flamengo reviveram a dor da derrota para o Santos no 1º turno e desabafaram nas redes sociais.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🏆Disputa pelo título do Brasileirão:

Com o resultado no clássico paulista, o Alviverde abriu quatro pontos na liderança do Brasileirão. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira soma 68 pontos, enquanto a de Filipe Luís, tem 65.

continua após a publicidade

Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã

O Flamengo recebe o Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília).

O Flamengo ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão com 65 pontos, três a menos que o Palmeiras, atual líder com 68. O time paulista isolou-se na ponta após vencer o Santos por 2 a 0 na quinta-feira (6), aumentando a pressão sobre o clube carioca para conquistar os três pontos no domingo.

continua após a publicidade

O Santos, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas ainda tem um jogo a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4.