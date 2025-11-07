Vojvoda comenta ausência de Neymar no clássico contra o Palmeiras: 'Estava decidido'
Peixe acumula duas derrotas para o time Alviverde na temporada
O Santos foi derrotado pelo Palmeiras na noite desta quinta-feira (6), por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols de Vitor Roque saíram no segundo tempo.
Com o resultado, o time entrou na zona de rebaixamento. Agora, o Peixe é o 17º colocado, com 33 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4.
O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre o desempenho da equipe na partida:
— No primeiro tempo, passamos por um sufoco nos primeiros 15 minutos. Conseguimos controlar bem essa parte do jogo, o que era importante, pois sair atrás logo no começo seria complicado neste campo. Fizemos um bom trabalho defensivo e tivemos três transições importantes. Jogamos um pouco mais recuados do que o normal, mas gostei de alguns momentos em que o time teve a bola. No segundo tempo, controlamos o jogo em algumas situações, mas o atacante deles achou o gol e marcou uma diferença importante — disse o treinador.
— Quanto ao Neymar, sabíamos da situação por causa da lesão. Temos outros jogos pela frente, e isso já estava decidido. O jogador precisa estar convencido para atuar nessas condições (gramado sintético). Contamos com ele daqui para frente; vai nos ajudar. Confio nele como em cada um do nosso elenco — comentou o argentino.
O que vem pela frente:
O Santos soma apenas três vitórias em oito clássicos nesta temporada. A equipe venceu o São Paulo em duas ocasiões e o Corinthians.
O time da Baixada Santista volta a campo no próximo domingo (9), contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro Praiano contará com os retornos de Neymar, que foi poupado por causa do gramado sintético, e de Luan Peres, que cumpriu suspensão.
O Santos voltará a enfrentar o Verdão no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro.
