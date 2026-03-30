Com Neymar, Santos se reapresenta focado no duelo contra o Remo
Peixe volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (2), contra o Remo
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O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30), após um dia de folga, no CT Rei Pelé. No último sábado (28), o time realizou um jogo-treino com a equipe Sub-20. Foram feitos trabalhos táticos e de bola parada.
O técnico Cuca poderá ter novidades para sua reestreia na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Escobar, que foi preservado do jogo-treino, trabalhou normalmente com o elenco. Já o zagueiro Marcelo Contreras e o meia Miguelito seguem com a Seleção da Bolívia na repescagem para a Copa do Mundo. Gabriel Barbosa continua em tratamento de um edema no músculo sóleo da perna direita, enquanto Mayke realiza terapia regenerativa no joelho direito e não foi a campo.
A última partida disputada pelo Santos foi no dia 22 de março, no empate sem gols contra o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, a equipe santista ficou dez dias sem entrar em campo por causa da Data Fifa. O Peixe volta a jogar na próxima quinta-feira (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e na bilheteria da Vila Belmiro.
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Programação da semana:
Segunda-feira (30)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Terça-feira (31)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (1)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (2)
Santos FC x Remo - 19h - Vila Belmiro.
Sexta-feira (3)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sábado (4)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem para o Rio de Janeiro de tarde.
Domingo (5)
Flamengo x Santos FC - 17h30 - Maracanã.
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