Com Neymar, Santos se reapresenta focado no duelo contra o Remo

O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30), após um dia de folga, no CT Rei Pelé. No último sábado (28), o time realizou um jogo-treino com a equipe Sub-20. Foram feitos trabalhos táticos e de bola parada.

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O técnico Cuca poderá ter novidades para sua reestreia na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Escobar, que foi preservado do jogo-treino, trabalhou normalmente com o elenco. Já o zagueiro Marcelo Contreras e o meia Miguelito seguem com a Seleção da Bolívia na repescagem para a Copa do Mundo. Gabriel Barbosa continua em tratamento de um edema no músculo sóleo da perna direita, enquanto Mayke realiza terapia regenerativa no joelho direito e não foi a campo.

A última partida disputada pelo Santos foi no dia 22 de março, no empate sem gols contra o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, a equipe santista ficou dez dias sem entrar em campo por causa da Data Fifa. O Peixe volta a jogar na próxima quinta-feira (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e na bilheteria da Vila Belmiro.

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Neymar se reapresenta com o time do Santos nesta segunda-feira (30). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Programação da semana:

Segunda-feira (30)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (31)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (1)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (2)

Santos FC x Remo - 19h - Vila Belmiro.

Sexta-feira (3)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (4)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para o Rio de Janeiro de tarde.

Domingo (5)

Flamengo x Santos FC - 17h30 - Maracanã.