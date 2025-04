O Santos finalizou, na manhã deste sábado (12), a preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo (13), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade entre os relacionados é o retorno de Neymar.

O camisa 10 se recuperou de um edema na coxa esquerda e está à disposição após mais de um mês fora. Neymar não entra em campo desde o dia 2 de março, quando se lesionou na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A confirmação de sua recuperação veio durante o jogo-treino contra o Água Santa, no qual participou normalmente.

Outro retorno é o do venezuelano Soteldo. Após se ausentar das últimas atividades, o camisa 7 participou do treino deste sábado (12) e deve figurar, ao menos, no banco de reservas.

Soteldo também retorna ao time do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Caixinha arma o Santos e trabalha bola parada

Na última atividade antes do duelo contra o Fluminense, o técnico Pedro Caixinha comandou um treino tático com a equipe que deve iniciar a partida. O treinamento também incluiu um trabalho específico de bola parada.

Mesmo com Neymar e Soteldo iniciando no banco, Caixinha promoveu mudanças na equipe titular. Leo Godoy ganhou a vaga de JP Chermont, enquanto Diego Pituca retorna ao time no lugar de Gabriel Bontempo. Thaciano, por sua vez, deve começar jogando na vaga de Barreal.

O provável Santos para enfrentar o Fluminense tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.