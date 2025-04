Neymar não enfrenta o Fluminense há 13 anos; relembre o último confronto

O Santos encara o Fluminense neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, no Estádio do Maracanã.

O Peixe deve contar com o retorno do atacante Neymar, que se recuperou de um edema na coxa esquerda. Ele não entra em campo desde o dia 2 de março, data da partida em que se lesionou contra o Red Bull Bragantino pelas quartas de final da Campeonato Paulista.

O capitão santista entrou em campo diante do Tricolor das Laranjeiras pela última vez no dia 1 de outubro de 2011, pela 27ª rodada do Brasileirão, em Volta Redonda (RJ).

Na ocasião, o Santos perdeu por 3 a 2 e o Menino da Vila marcou um gol e deu uma assitência para Rentería balançar as redes. O Alvinegro era comandado pelo técnico Muricy Ramalho. Marquinho, Rafael Sóbis e Márcio Rosário fizeram os gols da equipe adversária.

Neymar já enfrentou o Fluminense em seis partidas, sendo quatro como titular. Foram quatro vitórias e duas derrotas, segundo o Sofascore.

Neymar em duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão de 2010. (Foto: Ricardo Saibun/ Divulgação)

Recuperação de Neymar:

O camisa 10 do Santos retomou na última terça-feira (08) os treinos com o elenco. Ele ficou 33 dias em recuperação de um edema na coxa esquerda. A lesão o tirou de combate da semifinal do Paulistão, de um amistoso contra o Coritiba, de dois jogos pela Seleção Brasileira, além das duas primeiras rodadas do Brasileirão.

O capitão santista tem contrato com o clube da Baixada Santista até o dia 30 de junho. Durante o período de recuperação, Neymar esteve no CT Rei Pelé trabalhando separadamente do elenco, na academia. Também participou de compromissos pessoais com patrocinadores e o time de fut7 no qual é presidente, a Fúria.

