Fluminense x Santos: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O duelo entre Fluminense e Santos é um dos confrontos tradicionais do futebol brasileiro. Representando duas escolas distintas do esporte nacional — o futebol arte carioca e a criatividade santista —, esse encontro carrega história, rivalidade e muita competitividade. Desde os tempos da Taça Brasil até os formatos modernos do Campeonato Brasileiro, as duas equipes protagonizaram embates memoráveis. O Lance! mostra as estatísticas do confronto Fluminense x Santos.

Ao longo das décadas, o confronto se tornou sinônimo de jogo aberto, com muitos gols e momentos decisivos. Nomes lendários como Pelé, Rivellino, Neymar e Fred já estiveram dos dois lados, contribuindo para a riqueza da história entre os clubes. Os encontros costumam ser equilibrados, mesmo quando um dos times atravessa fase melhor, o que torna o retrospecto ainda mais interessante.

Outro ponto que marca esse duelo é a força das equipes jogando em casa. O Fluminense costuma se impor no Rio de Janeiro, enquanto o Santos é sempre perigoso em seus domínios, principalmente na Vila Belmiro. Essa alternância de mando de campo influencia diretamente no histórico do confronto, refletindo em vitórias importantes para ambos os lados.

O próximo encontro está marcado para domingo, 13 de abril, às 19h30, pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2025. A partida promete movimentar a tabela nas primeiras rodadas da competição e acrescentar mais um capítulo relevante ao clássico interestadual.

Retrospecto geral de Fluminense x Santos:

Total de jogos: 66 Vitórias do Fluminense: 29 (44%) Vitórias do Santos: 23 (35%) Empates: 14 (21%) Gols marcados pelo Fluminense: 94 (média de 1,42 por jogo) Gols marcados pelo Santos: 92 (média de 1,39 por jogo)

Desempenho estatístico do Fluminense:

Vitórias: 29 Empates: 14 Derrotas: 23 Gols marcados: 94 Gols sofridos: 92 Jogos em que marcou gols: 80% dos jogos Jogos em que sofreu gols: 74% dos jogos Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 5 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 7 jogos

Desempenho estatístico do Santos:

Vitórias: 23 Empates: 14 Derrotas: 29 Gols marcados: 92 Gols sofridos: 94 Jogos em que marcou gols: 74% dos jogos Jogos em que sofreu gols: 80% dos jogos Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 7 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 5 jogos

O equilíbrio do confronto é evidenciado não apenas no número de vitórias, mas também na quantidade de gols marcados e sofridos por ambas as equipes. Mesmo com a vantagem do Fluminense no retrospecto geral e como mandante, o Santos tem força histórica e já conseguiu resultados importantes fora de casa.

A expectativa para o próximo duelo é alta, já que ambas as equipes buscam afirmação nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2025. Com um histórico repleto de partidas emocionantes, Fluminense e Santos prometem mais um capítulo competitivo na longa trajetória do clássico interestadual.