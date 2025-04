Zé Ivaldo afirma que vai jogar pelo Santos contra o Flu: ‘vou na raça’

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Fluminense pela terceira rodada da competição. A partida será às 19h30, no Estádio do Maracanã.

continua após a publicidade

O zagueiro Zé Ivaldo levou uma forte pancada na coxa direita no empate por 2 a 2 contra o Bahia, na Vila Belmiro. Mas, está confirmado na partida diante do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ele fez um tratamento durante a semana e treinou com o elenco pela primeira vez nesta sexta-feira (11).

-Fiquei com bastante medo de ficar fora, porque no exame deu um edema, mas já estou bem. Eu já joguei outras situações com o tornozelo inchado e até com dores no joelho. Mas estarei no jogo, vou na raça - comentou o zagueiro.

continua após a publicidade

Contratado no começo desta temporada, o defensor acumula 15 jogos pelo Peixe e um gol marcado.

Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé focado no duelo contra o Fluminense, no Maracanã. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O duelo contra o Fluminense:

O elenco treinou nesta sexta-feira (11) pela manhã, no CT Rei Pelé. Pedro Caixinha comandou atividades físicas e táticas.

Alguns jogadores foram poupados, por terem atuado mais tempo no jogo-treino contra o Água Santa, na última quinta-feira (10). O Peixe venceu o duelo por 3 a 2 com gols de Guilherme (2x) e Deivid Washington.

Neymar treinou normalmente e fez toda a atividade com o elenco. O Santos volta a treinar neste sábado pela manhã (12) e após o almoço, viaja para o Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Soteldo, que não foi a campo nos treinos da última quarta-feira (09) e quinta-feira (10), segue tratando um desconforto muscular.

➡️ Neymar não enfrenta o Fluminense há 13 anos; relembre o último confronto