Com mudanças no time, Santos finaliza prepraração para duelo contra o Bahia

O Santos finalizou a preparação para o duelo contra o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (06), às 18h30, na Vila Belmiro.

O técnico Pedro Caixinha promoveu alguns testes na equipe titular. A principal mudança deve ser no ataque com a entrada de Álvaro Barreal na vaga do Guilherme.

Barreal deve ganhar uma chance no time titular de Pedro Caixinha no duelo do Santos contra o Bahia. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Guilherme foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. Ele também foi fundamental na campanha do título da Série B do ano passado. O último gol do camisa 11 foi marcado no dia 19 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 diante do Noroeste, pela 11ª rodada.

O atacante perdeu espaço no time com as atuações ruins nos duelos contra o Red Bull Bragantino e Corinthians pelo estadual, além da primeira rodada do Brasileirão contra o Vasco.

Já o argentino, fez o gol da derrota do Santos para o Cruz-Maltino por 2 a 1, em São Januário. Ele foi contratado no início desta temporada e tem vínculo com o clube até o fim de 2025.

Na última temporada, jogou pelo Cruzeiro. Antes, passou pelo FC Cincinnati, da Major League Soccer, e Vélez Sarsfield, da Argentina.

Neymar joga?

O atacante Neymar realizou na última sexta-feira (04) um treino com bola no gramado depois de fazer atividades na academia do CT Rei Pelé.

O camisa 10 está recuperado de um edema na coxa esquerda e agora faz um processo de fortalecimento muscular. A expectativa é de que ele retorne no duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã.

Provável escalação:

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme (Barreal) e Tiquinho Soares