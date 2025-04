Zé Rafael revela ansiedade para jogar com Neymar no Santos: ‘um privilégio’

Décimo primeiro reforço do Santos nesta temporada, o meia Zé Rafael está na fase final da recuperação de uma cirurgia na coluna. Ele deve estrear pelo Peixe até o mês que vem.

No ano passado, o atleta teve uma alteração na região lombar baixa, chamada espondilolistese, que consiste no desalinhamento entre duas vértebras, ocasionando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas.

Ele operou no dia 6 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e está na fase intermediária da recuperação, trabalhando a musculatura com certa desenvoltura, ainda aguardando a consolidação total para imprimir mais mobilidade e impacto no treinamento.

Em algumas semanas deve iniciar treinamento no gramado. O atleta vai reforçar a equipe nas disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Recém-contratado, Zé Rafael revela ansiedade para jogar ao lado de Neymar. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Expectativa para jogar com Neymar:

Zé Rafael chegou ao Peixe depois de seis temporadas vestindo a camisa do rival Palmeiras. Ele explicou que já tinha fechado com o clube antes mesmo da chegada de Neymar à Baixada Santista.

-É um privilégio. Depois que eu já tinha acertado, inclusive muita gente brincou e falou que, eu só quis vir por conta do Neymar. E isso não é verdade. Eu já estava certo há muito tempo. Obviamente não tinha sido nada anunciado. Mas a minha vinda já era certa antes dele. Eu fico muito feliz. Vai ser um privilégio jogar do lado da maior estrela e do maior talento que surgiu nos últimos anos do futebol brasileiro. E eu estou muito ansioso para poder trabalhar com ele e ajudar ele e, obviamente, a nossa equipe da maneira que a gente puder - completou o jogador de 31 anos.

O Santos encara o Bahia neste domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

