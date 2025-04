Destaque da Copinha celebra vaga no profissional do Santos: ‘um sonho’

No início deste ano, Gabriel Bontempo ainda era o destaque do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior do Santos.

Em janeiro, ele foi chamado para a equipe principal do Peixe e agradou o técnico Pedro Caixinha. Ganhou a oportunidade de ser relacionado para o clássico com o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela primeira fase do estadual.

continua após a publicidade

De lá para cá, passou a integrar o elenco profissional e hoje é titular no meio-campo, aos 20 anos de idade.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Bontempo acumula 12 jogos pela equipe profissional e um gol, justamente na vitória por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Neymar ajuda na integração dos Meninos da Vila no elenco do profissional do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Influência de Neymar:

O mais jovem do elenco profissional, o meia Gabriel Bontempo exalta a troca entre os Meninos da Vila e os mais experientes do elenco.

-Muito feliz de estar vivendo esse momento, de ter essa oportunidade de jogar no profissional do Santos, sempre foi um sonho. Estou muito feliz em disputar o brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade, graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro - concluiu o jovem de 20 anos.

continua após a publicidade

➡️ Santos deve ter um retorno importante para o duelo contra o Bahia

Próximo jogo:

O Santos entra em campo neste domingo (06), contra o Bahia, às 18h30, no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Peixe foi superado pelo Vasco por 2 a 1, fora de casa. O Alvinegro finaliza na tarde do próximo sábado (05), no CT Rei Pelé, a preparação para encarar o Esquadrão de Aço.