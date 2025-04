Santos se aproxima de acordo com WTorre para a nova Vila Belmiro

O Santos está próximo de assinar a aprovação do projeto de nova Vila Belmiro. Na última quinta-feira (03), representantes do clube e da prefeitura da cidade de Santos se reuniram para discutir detalhes do projeto.

continua após a publicidade

No encontro, as conversas evoluíram para um desfecho positivo para que o Peixe tenha um estádio moderno e confortável para o torcedor. O clube não consegue lucrar com bilheteria já que a capacidade máxima da Vila é de apenas 16 mil pessoas.

No encontro, o Santos foi representado pelo presidente Marcelo Teixeira, Marcelinho, o assessor Júnior Bozzella, além de membros do Comitê de Gestão. O grupo conversou com o prefeito da cidade da Baixada Santista Rogério Santos e com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, além de representantes da WTorre.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance, os dirigentes do Santos entedem que é urgente a aprovação do projeto para que o clube tenha um espaço para ser dono e administrar como bem entende. No entanto, nenhuma outra possibilidade de um novo estádio está descartada. Tudo esta sendo avaliado com calma para que a melhor decisão seja concretizada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Reformas na Vila Belmiro:

Desde o anúncio do retorno de Neymar, no dia 31 de janeiro, a família do jogador tem se empenhado em ajudar na melhoria da infraestrutura do Santos.

continua após a publicidade

As reformas começaram no vestiário da Vila Belmiro, com 19 fornecedores de diferentes setores. O pai de Neymar teve carta branca para comandar as obras com a arquiteta Leonice Alves.

O CT da base também vai passar por transformações com novos vestiários, academia e espaço para fisioterapia e fisiologia.

Novo vestiário da Vila Belmiro foi remodelado com a ajuda de 19 parceiros. (Foto: Dilvulgação/ Santos FC)

O Santos entra em campo neste domingo (06), às 20h30, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.