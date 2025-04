Comentário de Neymar em publicação de Gabriel Jesus viraliza

Neymar voltou a viralizar nas redes sociais na última sexta-feira (4). O camisa 10 do Santos deixou um comentário irônico em uma publicação do atacante Gabriel Jesus, que chamou atenção dos internautas. Na postagem, o jogador do Arsenal comemorava o 28º aniversário.

Para comemorar a data, o camisa 9 dos Gunners compartilhou uma imagem ao lado de um bola com a seguinte legenda: "Grato a Deus por ter completado 28 anos de vida. Obrigado, meu amor @raianelima8. Obrigado por todas as mensagens recebidas".

Na publicação, o que chamou atenção de Neymar foi o formato do bolo do jogador. Nos comentários da postagem, o camisa 10 do Santos resolveu brincar com o amigo e realizar a seguinte postagem: "Parabéns, irmão, desenho desse bolo tá esquisito".

A arte comentada por Neymar continha a ilustração de dois bonecos: um deitado no chão com um chapéu de aniversário e outro por cima, ameaçando dar um soco nele. Ao responder a provocação do amigo, Gabriel Jesus explicou o motivo do desenho.

- Ahahahhaa, eu não queria bolo, aí a mulher fez assim, eu tomando um murro ahahahahaAhahahhaa, eu não queria bolo, aí a mulher fez assim, eu tomando um murro ahahahaha - respondeu o atacante do Arsenal.

Lesão de Neymar

A última partida do camisa 10 do Santos aconteceu no dia 2 de março, na vitória do clube alvinegro sobre o RB Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O cenário fez o meia ser cortado da Seleção Brasileira na última Data Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Ainda sem o camisa 10, o Santos também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31), a equipe do técnico Pedro Caixinha foi superada pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.