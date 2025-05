Clássico Alvinegro: Santos reencontra Dorival Júnior, o último técnico campeão pelo clube

O Santos reencontrará o técnico Dorival Júnior neste domingo (18), no clássico contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival foi anunciado pelo Corinthians no dia 28 de abril e assinou contrato até o fim de 2026. Esta é sua primeira passagem pelo clube do Parque São Jorge.

Ele chegou para substituir o argentino Ramón Díaz, que deixou o cargo apenas 21 dias após a conquista do Campeonato Paulista desta temporada.

Até aqui, Dorival Júnior comandou o Corinthians em cinco partidas, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Ele é o nono técnico a dirigir as quatro principais equipes da capital paulista.

O treinador também acumula passagens por Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e pela Seleção Brasileira.

No período em que esteve à frente da equipe nacional, convocou 58 jogadores em 16 partidas. Em 14 meses de trabalho na Seleção, somou sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Dorival Jr. com Neymar e Ganso, em 2010, durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Dorival Jr. no Santos:

Dorival Júnior acumula duas passagens pelo Santos: entre 2009 e 2010, e de 2015 a 2017. Após a demissão de Pedro Caixinha, no dia 14 de abril deste ano, o Peixe sondou o treinador para assumir o cargo, mas Dorival recusou a possibilidade de comandar o time pela terceira vez na carreira.

Na primeira passagem, em 2010, ele chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo. Naquela temporada, conquistou a Copa do Brasil com a base da equipe que, um ano depois, seria campeã da Libertadores sob o comando de Muricy Ramalho. Também levantou o título do Campeonato Paulista, com um elenco que contava com nomes como Ganso, André e Robinho.

No entanto, um episódio de desentendimento marcou a temporada e acabou ocasionando sua saída do clube.

O estopim da polêmica ocorreu no dia 15 de setembro de 2010, em uma partida contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos vencia por 4 a 2 quando teve um pênalti a favor nos minutos finais do segundo tempo. Neymar, já então a grande estrela da equipe, queria cobrar a penalidade, mas Dorival determinou que o batedor oficial, Marcel, fosse o responsável pela cobrança. A decisão irritou Neymar, que demonstrou insatisfação em campo e reclamou abertamente com o treinador.

Após o episódio, Dorival decidiu aplicar uma punição disciplinar e solicitou o afastamento de Neymar por duas partidas. No entanto, a diretoria santista, que via o atacante como um ativo estratégico, optou por não endossar a medida. A divergência culminou na demissão do técnico.

Dorival retornou ao Santos em julho de 2015, com a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, levou o time à final da Copa do Brasil, perdida para o Palmeiras.

Em 2016, conquistou o título do Campeonato Paulista e classificou o time para a Libertadores, após cinco anos fora da competição, com o vice-campeonato no Brasileirão.

Ao todo, Dorival Júnior comandou o Santos em 199 partidas, com 115 vitórias, 37 empates e 47 derrotas. No período, conquistou dois títulos paulistas (2010 e 2016) e uma Copa do Brasil (2010).

