Zé Rafael projeta clássico entre Santos e Corinthians: ‘Oportunidade de virar a chave’

O Corinthians recebe o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Zé Rafael projetou o confronto e espera que o clássico possa servir como um divisor de águas para a equipe santista, que ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas cinco pontos.

-Fiquei muito feliz com a estreia. É bom demais voltar a jogar futebol. Pra mim, foi uma surpresa depois de tanto tempo sofrendo. Poder voltar a fazer o que eu mais amo, e principalmente sem dores, é uma sensação indescritível. Agora é focar em ganhar confiança e ritmo de jogo, pra aos poucos retomar o meu melhor nível. A gente tem trabalhado bastante nessas semanas. Voltar a jogar, mesmo que por pouco tempo, foi maravilhoso. Sentir essa emoção de novo é algo que me motiva demais. Temos nos preparado intensamente pra nos ajustarmos ao que o professor Cléber Xavier vem pedindo. Estamos focados em chegar bem no domingo e fazer desse clássico uma grande oportunidade de virar a chave. Nosso objetivo é buscar o lugar que esse grupo realmente merece - afirmou

Zé Rafael treina no CT Rei Pelé e pode ganhar minutagem maior no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após o empate sem gols diante do Ceará, o presidente Marcelo Teixeira também reforçou o discurso, afirmando que o clássico representa uma oportunidade para aliviar o momento de pressão.

O Santos acumula duas derrotas para o rival na Neo Química Arena pelo Campeonato Paulista, mas esta será a primeira vez com Cléber Xavier no comando da equipe.

-É uma oportunidade única. O Corinthians joga em seu estádio e vem de uma sequência de resultados melhores, disputando competições internacionais. O Santos está em um processo de reconstrução. Mas nada melhor do que encarar um clássico, em vez de enfrentar um adversário sem a mesma tradição. Se queremos algo na disputa, mesmo com as dificuldades — como a ausência do Neymar e de outros atletas lesionados que estão retornando —, este é o momento de unir o grupo e buscar uma resposta positiva. Não para a torcida, mas para nós mesmos. Temos condições de enfrentar um adversário difícil. Vamos com a nossa camisa em busca de um resultado positivo - concluiu o empresário.

Zé Rafael no Santos:

Zé Rafael foi anunciado em fevereiro como reforço do Santos, mas fez sua estreia apenas na última segunda-feira (12), justamente no Allianz Parque — estádio onde atuou por seis temporadas defendendo o Palmeiras.

O meia passou por um procedimento inovador na coluna para eliminar as "dores insuportáveis" que o prejudicaram durante a última temporada com a camisa do Verdão.

Vestindo a camisa 6, Zé Rafael chega com a missão de ser uma das lideranças do elenco, ao lado de Neymar. Ele afirmou estar ciente do desafio ao aceitar a proposta do clube e destacou que todos precisam dar “110% a mais” para tirar o Santos da zona de rebaixamento. O contrato do jogador vai até o fim de 2027.