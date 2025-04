César Sampaio diz que nova derrota acende alerta no Santos: ‘Preocupa’

O Santos foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na tarde deste domingo (20), no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou novamente com César Sampaio, membro da comissão fixa do clube, como treinado interino.

Para o clássico, o treinador optou por manter a mesma equipe que venceu o Atlético-MG no meio de semana, sacando apenas Neymar, lesionado, e escalando Benjamín Rollheiser entre os titulares. No entanto, a equipe não conseguiu repetir os bons primeiros minutos e sofreu dois gols ainda na primeira etapa.

- Sim, nós tínhamos um plano e são jogos assim que requerem 100% de atenção desde o início. Entendi que dentro daquilo que combinamos, faltou um pouco mais de entrega, principalmente na primeira parte. Praticamente erramos situações que batemos, que já havíamos definido. Sabemos o peso de um gol fora de casa, sim. Acho que o segundo logo em seguida são dois lances evitáveis - explica o treinador.

- A equipe teve força para se reerguer. Entendo que o gol no final do primeiro tempo nos colocou no jogo. No segundo tempo, se houvesse justiça, seria no mínimo o empate. Mas, o que fica de alerta é isso. Desde o primeiro minuto precisamos estar 100% focados. Campeonato está muito igual. Você sair atrás em um clássico, fora de casa, é um elemento a mais para superar. Provamos para nós mesmos que o nosso máximo é capaz de reverter situações que nós mesmos criamos - completou Sampaio.

Até o momento, o Santos disputou cinco jogos no Campeonato e venceu apenas um. Foram três derrotas e um empate. Em um momento turbulento na competição, César Sampaio não escondeu que os resultados preocupam.

- A preocupação faz um alerta, sim. É uma competição que não dá para esperar, tem que pontuar todo jogo. Ganhar em casa. Vamos trabalhar em cima disso. Isso que nos mostraram no segundo tempo é o que precisamos desde o início - finalizou o treinador.

Santos enfrentou o São Paulo no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sequência do Santos

O Santos volta a campo no próximo domingo (27), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe ocupa a 15ª posição com quatro pontos conquistados. Cesár Sampaio segue como interino do clube até a definição da direitoria.