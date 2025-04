G3X, time da Kings League, anuncia ex-jogador do Santos e Seleção Brasileira

Considerado um dos principais times da Kings League Brasil, o G3X anunciou uma contratação de peso para seu elenco que disputa a liga deste ano. O lateral Dodô, que fez carreira no futebol italiano, no Santos e Seleção Brasileira se junta ao time que pertence ao streamer Gaulês.

A equipe da G3X anunciou na noite deste sábado (20) como um “wildcard”, nome dado aos atletas que são chamados pelos times e não fizeram parte do draft de escolha geral do começo da temporada.

- Na tribo desde o ano de 2018 e com passagens por Roma, Inter de Milão, Seleção Brasileira, Corinthians, Santos e outros grandes clubes do Brasil, o lateral do futebol profissional já vinha treinando com o grupo desde o início da Kings League Brazil. Agora, chega o momento de Dodô vestir o manto do G3X FC na Kings League Brazil! - diz o texto do anúncio.

Dodô tem relação com o grupo da G3X há alguns anos, como destaca o texto de apresentação. O jogador, que está sem clube desde sua saída do Santos, no final de 2024, é conhecido por ser uma amante dos e-games e sempre foi próximo da comunidade dos gamers e streamers.

Disputa pela liderança na Kings League

O atleta foi convocado para se juntar ao clube justamente no duelo mais importante da fase de grupos até aqui. A G3X enfrenta a Furia, que é presidida por Neymar, nesta segunda-feira (21) pela 5ª rodada da competição, às 20h.

Os times lideram a competição com 12 pontos cada e ainda não perderam na liga, com quatro jogos e quatro vitórias. A diferença entre os dois vem no saldo de gols. Enquanto a Furia tem vantagem de saldo de gols, de 16 a 11.

A chegada de Dodô reforça um elenco da G3X que ainda não pôde contar com Kelvin Oliveira, o K9, considerado o melhor atleta de fut 7 do mundo na atualidade. O atacante está contundido e ainda não estreou na edição da Kings League Brasil.