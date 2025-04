São Paulo vence o Santos no Morumbis e conquista a primeira vitória no Brasileirão

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu neste domingo (20) no Morumbis. Esta foi a primeira vitória do Tricolor na competição.

O Tricolor saiu na frente com Ferreirinha e André Silva, ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Tiquinho diminuiu a vantagem para o Peixe marcando de pênalti. A vitória alivia o lado de Zubeldía, mas chama atenção para o Santos, que esteve com o interino César Sampaio na beira do gramado.

Como foi o jogo?

O Santos começou com a bola trocando passes principalmente na defesa, mas quando o São Paulo conseguiu a posse, reagiu rápido.

O Tricolor abriu o placar logo aos nove minutos. André Silva recebeu pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Ferreirinha, que apareceu bem e finalizou com tranquilidade para marcar o primeiro gol da partida.

Ferreirinha abriu o placar (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Até a metade do primeiro tempo, o São Paulo soube explorar as falhas no sistema defensivo do Santos. O Peixe até tentou responder com um chute de Tiquinho, mas sem perigo. O Tricolor ampliou o placar aos 22 minutos, quando em boa jogada de Matheus Alves, André Silva apareceu nas costas de Zé Ivaldo e finalizou para marcar o segundo gol do time da casa no clássico.

Quase no fim do primeiro tempo, o clima esquentou no Morumbis. A arbitragem assinalou toque de mão de Enzo Díaz em uma disputa com Léo Godoy dentro da área. Tiquinho Soares assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu com tranquilidade e descontou para o Santos, diminuindo a vantagem do São Paulo.

Tiquinho converteu pênalti para o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O segundo tempo começou com uma chegada do Santos. Rollheiser ajeitou para Tiquinho Soares, que finalizou com perigo, mas a bola passou ao lado do gol. A equipe santista voltou mais agressiva e ofensiva em relação à primeira etapa.

Pelo lado do São Paulo, as reclamações contra a arbitragem aumentaram após algumas decisões em campo, resultando em cartões amarelos para membros da comissão técnica e na expulsão de Lucas, preparador físico do Tricolor.

Nos minutos finais, Zubeldía recuou a equipe com algumas substituições, e o Santos passou a pressionar em busca do empate. Guilherme assustou, mas a bola saiu por cima da trave. Quase ao apagar das luzes, Thaciano assustou com um cabeceio, salvo por Rafael.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (23), contra o Libertad, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo acontece no Paraguai. O Santos joga no domingo, dia 27, contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Vila Belmiro.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x SANTOS

5ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Ferreira (1-0), André Silva (2-0), Tiquinho (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Rollheiser, Tiquinho (Santos), Sabino, Marcos Antônio, Zubeldía, Rafael, Alisson, Matheus Alves, Rodriguinho, Enzo (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Lucas Vivas (preparador físico do São Paulo)

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Cédric (Igor Vinícius), Ruan Tressoldi, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Matheus Alves (Ferraresi); Lucas Ferreira (Bobadilla), Ferreirinha (Lucca) e André Silva.

SANTOS (Técnico: César Sampaio)

Gabriel Brazão, Léo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Rollheiser; Barreal, Guilherme (David Washigton) e Tiquinho Soares.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

🖥️VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga