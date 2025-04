Santos dorme na zona de rebaixamento do Brasileirão

Os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro deste domingo (20) colocaram o Santos na zona de rebaixamento. O Peixe foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, em partida disputada no Morumbis.

continua após a publicidade

O resultado foi agravado pelo empate entre Fluminense e Sport, por 1 a 1 — curiosamente com gol de Lucas Braga, ex-jogador do Santos.

Com os resultados deste domingo (20), o Peixe termina a rodada na 17ª colocação, com apenas quatro pontos somados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência da tabela, aparecem Grêmio, Bahia e Sport. Até agora, a única vitória do Santos foi sobre o Atlético. Falta somente o Bahia jogar, em confronto que acontece nesta segunda-feira, contra o Ceará.

Esta temporada marca o retorno do Peixe à Série A do Campeonato Brasileiro. No último ano, o time jogou a segunda divisão pela primeira vez na história.

continua após a publicidade

Santos foi derrotado pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o gol do Santos?

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu neste domingo (20) no Morumbis.

O Tricolor saiu na frente com Ferreirinha e André Silva, ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Tiquinho diminuiu a vantagem para o Peixe marcando de pênalti.