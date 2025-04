Ex-Santos, Paulo Turra investe em liderança e idiomas para novo ciclo na carreira

O técnico Paulo Turra, ex-Athletico Paranaense, Santos e Vitória de Guimarães, pretende retornar à beira dos campos em breve. O treinador tem se dedicado ao aprimoramento pessoal e profissional fora das quatro linhas.

Turra tem estudado inglês e espanhol. Segundo o treinador, o objetivo é ampliar sua capacidade de comunicação com atletas de diferentes nacionalidades.

- Isso é algo que tenho percebido como extremamente necessário, inclusive para atuar no futebol brasileiro. São muitos atletas estrangeiros, de países da América do Sul e até da Europa. Então, é fundamental uma boa comunicação entre treinador e jogador, para que possamos transmitir o máximo de informações possíveis. Para nós, treinadores, o contato direto com o atleta e a capacidade de nos comunicarmos bem são aspectos essenciais - destacou.

Além do aperfeiçoamento em idiomas, Paulo Turra tem investido no desenvolvimento de habilidades de liderança, com o apoio da psicóloga Fabiana Esbaile. O trabalho é voltado para o autoconhecimento, o fortalecimento de competências de liderança e a valorização do aspecto humano no ambiente de trabalho.

“Tenho feito esse trabalho com a ajuda da doutora Fabiana, que tem me ajudado muito com a questão do treinamento executivo de liderança. Temos trabalhado também as características de autoconhecimento e execução dessa liderança. Então eu tenho buscado me especializar não só no campo e no jogo, mas também fora, na questão do ser humano, porque em todo ambiente de trabalho precisamos entender que o lado humano é muito importante”, completou.

Dobradinha com Paulo Turra como treinador e Felipão como coordenador técnico ocorreu no Athletico-PR. (Foto: Fabio Wosniak/Athletico-PR)

Paulo Turra atuou como auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e no próprio Athletico Paranaense — clube em que, posteriormente, assumiu o comando técnico e conquistou o título estadual de forma invicta.

No Santos, porém, o trabalho não teve o desempenho esperado. Turra comandou a equipe em sete partidas, com uma vitória, três empates e três derrotas, alcançando apenas 29% de aproveitamento.

O treinador deixou o Vitória de Guimarães em 2023 e, desde então, não assumiu novos projetos à beira do campo.