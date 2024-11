Presidente do Santos nega reunião com Neymar pai: ‘não estou sabendo’

Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Thiago Braga/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/11/2024 - 20:24 • São Paulo (SP)

O grande assunto após o título do Santos passou a ser a montagem do elenco para 2025. Mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, negou que vá se reunir com o pai de Neymar durante a próxima semana para tratar do retorno do atacante à Vila Belmiro no próximo ano.

➡️ Pelé embala festa do Santos por título da Série B

— Não estou sabendo (de nenhuma reunião). Eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, que possui um contrato de vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como já disse, para, no momento que se definir, aí sim o Santos poder fazer uma manifestação. Caso contrário, é só aguardar — afirmou o presidente do Santos, após a partida contra o CRB.

Durante a manhã deste domingo, 17, jornalistas internacionais chegaram a especular sobre o retorno de Neymar ao Santos já em janeiro do próximo ano.

Neymar posa com a camisa do Santos na Vila (Guilherme Kastner/Santos)

Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. O clube saudita, porém, pode negociar uma rescisão de contrato amigável em janeiro, quando o jogador deverá passar por uma avaliação médica para definir seu estado clínico.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A relação estreita entre o Santos e Neymar pai tem sido um fator essencial nas negociações para o possível retorno do craque ao clube paulista. Neymar pai tem desempenhado um papel estratégico na mediação de parcerias, patrocinadores e planos de investimento, que, juntos, podem viabilizar a volta do jogador à Vila Belmiro já em janeiro de 2025.

Enquanto o capítulo Neymar está indefinido, a situação de Gabigol parece caminhar. Mas o Santos ainda apenas aguarda a definição do atacante do Flamengo.

— Sobre a questão do Gabriel, o que posso assegurar no caso do Gabriel, é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro no ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que, até dizendo que eles estudariam todas as questões envolvendo propostas até o fim do ano e que o Santos está no páreo — finalizou o mandatário alvinegro.

Campeão da Série B, o Santos encerra a sua participação na competição no próximo domingo, 24, contra o Sport, em Recife.