Santos anuncia a contratação de Mayke, ex-Palmeiras

O Santos anunciou a contratação de Mayke, que estava no Palmeiras. O lateral-direito assinou de forma definitiva com o Peixe até 2027. No contrato, existe uma cláusula de renovação por mais uma temporada.

Após longa negociação, o Peixe conseguiu antecipar a chegada do jogador, que tinha vínculo com o clube paulista até dezembro de 2025. A contratação gera grande expectativa na Vila Belmiro.

A lateral-direita tem sido um dos setores mais problemáticos do Santos nos últimos anos. Desde a saída de Victor Ferraz, em 2019, e Pará, em 2021, o clube encontrou dificuldades para fixar um titular absoluto na posição.

Para 2025, a diretoria apostou em Léo Godoy, vindo do Athletico-PR. O argentino, porém, teve passagem curta e acabou liberado para o Independiente-ARG. Diante das carências, o clube acertou as chegadas de Igor Vinicius, ex-São Paulo, e Mayke, que defendia o Palmeiras.

Atualmente, o Santos conta com quatro atletas para o setor: Igor Vinicius, Mayke, JP Chermont e Aderlan.

Mayke acertou com o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Perfil vencedor de Mayke para resolver os problemas

Além da qualidade técnica e do histórico vitorioso, outro fator que pesou para o Santos insistir na contratação de Mayke foi sua capacidade de se consolidar nos clubes por onde passou. Aos 32 anos, o lateral-direito defendeu apenas duas equipes ao longo da carreira: Cruzeiro e Palmeiras.

Formado nas categorias de base do clube celeste, o lateral-direito acumulou conquistas importantes no início da carreira. Pelo time mineiro, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, além de levantar o troféu do Campeonato Mineiro em 2014. Também integrou o elenco que avançou até a final da Copa do Brasil de 2017, mas deixou a equipe antes da decisão. No total, somou 138 partidas, marcou quatro gols e distribuiu 17 assistências.

Desde 2017 defendendo o Palmeiras, tornou-se um dos jogadores mais experientes e influentes do elenco. Com a camisa alviverde, disputou 319 jogos, anotou oito gols e deu 25 passes para gol, conquistando 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), além da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).

Após a vitória sobre o Grêmio, neste domingo (27), o técnico Abel Ferreira comentou a saída de Mayke e enalteceu sua contribuição ao clube. Em coletiva, o treinador português classificou o lateral como “espetacular dentro e fora de campo”.

— Sou um treinador de relações, de projeto. O que me deixa contente é poder ver esses jogadores que estão saindo podendo ser mais reconhecidos em termos salariais e terem mais anos de contrato. Poderíamos ficar com o Mayke até o final, mas o treinador tem coração. Ele explicou o que estava acontecendo. É o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. Sempre foi um jogador espetacular, jogando ou não. Agradeço por tudo que ele fez por nós — disse Abel Ferreira.

O Santos aguardava a chegada de Mayke ainda nesta semana para finalizar os trâmites burocráticos, oficializar a contratação e integrá-lo aos treinos. A expectativa é contar com o lateral já de olho no duelo contra o Juventude, na próxima segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Mayke é a 15ª contratação do Santos

Mayke é a 15ª contratação do Santos para a temporada. Confira os últimos reforços:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029