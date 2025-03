Santos reencontra Fábio Carille na estreia do Brasileirão contra o Vasco

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), às 18h30, diante do Vasco. O Peixe retorna à elite do futebol brasileiro depois de um rebaixamento inédito e vai reencontrar justamente Fábio Carille como técnico do rival.

Ele foi o comandante do time santista durante a Série B do ano passado. Na ocasião, o Peixe fez um campeonato com muitas oscilações, mas conquistou o título com duas rodadas de antecedência.

No fim da temporada, o clube anunciou o desligamento do treinador. Pedro Caixinha fechou com o Alvinegro um mês depois. Na época, muitos torcedores do Peixe reclamaram que a diretoria estava demorando para definir o planejamento de 2025.

Carille também levou o Santos para a final do Paulistão de 2024, mas foi vice-campeão ao perder o jogo de volta da final para o Palmeiras.

Fábio Carille comandou o Santos durante a Série B de 2014 e conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro com o título. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Carille no Santos:

Fábio Carille sofreu uma pressão externa no final da Série B e em alguns momentos não participou da entrevista coletiva pós-jogo. Ele foi desligado do clube após a conquista do título do acesso e não participou da última rodada da competição, no duelo contra o Sport, fora de casa. Na ocasião, o Peixe foi comandado pelo técnico do sub-20, o Leandro Zago.

O contrato do treinador previa uma renovação automática em caso de título, mas a relação desgastada com a torcida acabou impedindo a continuidade do trabalho.

Uma declaração polêmica depois de um jogo agravou ainda mais a situação.

-Eu também vejo isso (que o torcedor não está feliz). Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. Pressão teve no Corinthians em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025 – afirmou Carille.

Na primeira passagem pelo Santos, Carille comandou o time de setembro de 2021 até fevereiro de 2022. Ao todo, foram 27 partidas e apenas 24 gols marcados. Acumulou 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas neste período.

NÚMEROS PELO PEIXE:

78 jogos

39V-19E-20D

58.1% aproveitamento

101 gols marcados

67 gols sofridos

36 jogos sem sofrer gols