A expectativa era de que a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro marcasse o duelo entre Coutinho e Neymar, mas o craque do Santos nem sequer viajou ao Rio porque ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. O meia vascaíno, por sua vez, está totalmente recuperado do edema na coxa direita que sofreu há três semanas e deve ser titular no jogo deste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

O jogo deverá marcar também a primeira partida de dois novos titulares: o zagueiro Maurício Lemos e o atacante Benjamín Garré. O técnico Fábio Carille aproveitou as três semanas de treinamentos desde o fim da participação do Vasco no Campeonato Carioca para ajustar o time, o que incluiu a entrada dos novos contratados.

Maurício Lemos está no clube desde o início do ano, mas foi poupado no Estadual porque precisava melhorar o condicionamento físico. Contratado junto ao Atlético-MG, Lemos conviveu com lesões no ano passado e, quando se recuperou, jogou pouco. Além disso, perdeu parte da pré-temporada do Vasco e recebeu tratamento físico individualizado.

A defensor deverá compor a zaga ao lado de João Victor; dessa forma, Lucas Freitas volta a ser opção no banco de reservas.

Garré, por sua vez, disputa vaga com Rayan, mas deve iniciar o jogo porque vem se destacando nos treinamentos. Carille teve a semana cheia para armar o time, definindo os 11 iniciais na atividade realizada nesse sábado (28), véspera do jogo.

Assim, o provável Vasco para encarar o Santos terá Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Philippe Coutinho e Garré; Nuno Moreira e Vegetti.

Adson deve ser relacionado para Vasco x Santos

Sem jogar desde setembro de 2024, Adson pode voltar a ficar à disposição do Vasco no jogo com o Santos. O jogador está totalmente recuperado da fratura na tíbia e passou as últimas semanas treinando com o restante do grupo.