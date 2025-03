Em comum, Lucho Rodríguez e Yuri Alberto têm um faro de artilheiro apurado e são os goleadores das suas equipes nesta temporada. Os dois jovens centroavantes, por sinal, se enfrentam às 20h deste domingo (horário de Brasília), na partida entre Bahia e Corinthians, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e carregam o peso de serem as esperanças de gols dos seus clubes.

Lucho Rodriguez em ação contra o Corinthians em Itaquera Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Joia do Bahia

Lucho Rodríguez e Yuri Alberto, no entanto, justificam esse status com os números apresentados na temporada até aqui. Artilheiro do Bahia com sete gols e uma média de 0,58 por jogo, o uruguaio ganhou a confiança de Rogério Ceni e tomou a titularidade neste ano. Contratado por R$ 65 milhões em julho do ano passado, o prodígio de 21 anos tem o rótulo de maior contratação do futebol nordestino.

Lucho foi o único atleta do time considerado titular a atuar na última semana, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, para se readaptar após convocação para defender o Uruguai na Data Fifa.

Números de Lucho Rodríguez em 2025:

Jogos: 12; Minutos: 890; Gols: sete; Gols por partida: 0,58.

Lucho em ação contra o Ceará Foto: Rafael Rodrigues /EC Bahia

Destaque corintiano

Um pouco mais experiente do que Lucho, Yuri Alberto também é um jovem artilheiro que caiu nas graças da torcida após período de desconfiança. Assim como o jogador do Bahia, Yuri tem sete gols marcados em 2025, mas a média é de só 0,39 gols por jogo. Artilheiro do Brasileirão 2024, o centroavante de 24 anos tem uma média menor porque foi o atleta que mais entrou em campo nesta temporada, ao lado de Ángel Romero, com 18 partidas.

Yuri foi essencial em momentos que o Timão mais precisava, a exemplo da Libertadores contra Universidad Central da Venezuela, no segundo jogo da fase prévia, quando marcou o gol da classificação, e no jogo de ida da final do Campeonato Paulista ao ser o único a balançar as redes durante os 180 minutos e garantir o título ao Corinthians.

continua após a publicidade

Números do Yuri Alberto em 2025:

Jogos: 18; Minutos: 1209; Gols: sete; Gols por partida: 0,39.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Artilheiros entre times da Séria A

Os números da jovem dupla são tão satisfatórios que os fazem ocupar a parte de cima da lista de jogadores dos clubes do Campeonato Brasileiro com mais gols na temporada.

Germán Cano (Fluminense) e Guilherme (Santos) - dez gols; Hulk (Atlético-MG) - oito gols; Yuri Alberto (Corinthians), Lucho Rodríguez (Bahia), Janderson (Vitória), Lucero (Fortaleza), Braithwaite (Grêmio) e Vegetti (Vasco) - sete gols; Gabigol (Cruzeiro), Pablo e Lenny Lobato (Sport) - seis gols; Bruno Henrique (Flamengo), Pedro Raul (Ceará), André Silva (São Paulo), Vitinho e Enner Valencia (Internacional), Maurício e Estêvão (Palmeiras) - cinco gols; Vinicinho (Bragantino), Iury Castilho e Gabriel (Mirassol) - quatro gols; Taliari, Erick Faris, Batalla e Jean Carlos (Juventude), Patrick de Paula e Kayke (Botafogo) - três gols.

Diante desse cenário de destaque, Lucho Rodríguez e Yuri Alberto vão se econtrar às 20h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em um jogo que tem tudo para não acabar em 0 a 0.