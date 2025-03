Título do Paulistão valoriza elenco, e Corinthians se prepara para propostas

O título do Campeonato Paulista conquistado pelo Corinthians sobre o maior rival intensificou o foco do mercado no elenco. A diretoria, no entanto, tem um planejamento definido para lidar com o interesse externo, ao mesmo tempo em que considera a possibilidade de perder algumas peças na próxima janela de transferências.

Assim como no início do ano, a prioridade é manter os principais jogadores, estratégia reafirmada à exaustão pelo diretor de futebol, Fabinho Soldado, nos últimos meses. Apesar de estar resguardado até a reabertura do mercado, no meio do ano, o dirigente alvinegro reconhece as necessidades financeiras do clube, que acumula pouco menos de R$ 2,5 bilhões em dívidas.

– Agora, após a conquista do Paulista, é claro que as propostas surgirão. Eu tenho conversado muito com o presidente (Augusto Melo) sobre isso: 'Presidente, nós vamos agora passar a viver um novo momento, que é um momento legal, um momento gostoso de uma grande equipe.' Os atletas se valorizam desde o momento que você começa a fazer jogos melhores – explicou Fabinho.

O atacante Yuri Alberto, eleito para a seleção do Paulistão 2025, é um dos principais alvos do mercado. Anteriormente, o jogador recebeu propostas do futebol europeu, mas optou por permanecer no Parque São Jorge, com a missão de integrar o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Já o meio-campista Breno Bidon, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, deve ser negociado. Mesmo após perder espaço para Raniele na reta final do estadual, o volante segue no radar de clubes europeus, e a tendência é que deixe o Corinthians ainda em 2025.

Ao todo, a diretoria do Timão estipulou R$ 181 milhões em vendas para a temporada, enquanto pouco mais de R$ 60 milhões já entraram nos cofres do clube com a saída do lateral Denner para o Chelsea, da Inglaterra.

Breno Bidon (centro), ao lado de Fabinho Soldado e Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Mudança de chave e estreia no Brasileirão

Após conquistar o 31º título paulista, o Corinthians voltou as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro. A tendência é que a comissão técnica, liderada por Ramón Díaz, poupe algumas peças, especialmente os jogadores convocados na última Data Fifa.

O Timão viaja até Salvador para enfrentar o Bahia no próximo domingo (30), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Brasileirão.