Sampaoli, Sasha e Felipe Jonatan: como foi última vitória do Santos em estreias de Brasileirão

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, em São Januário, contra o Vasco. Será a primeira partida do Peixe na volta à elite do futebol nacional após o rebaixamento em 2023.

Neste confronto, a equipe comandada por Pedro Caixinha terá uma missão: quebrar a sequência de quatro temporadas sem vencer nas estreias do Campeonato Brasileiro.

O último triunfo santista na estreia aconteceu em 2019, quando Jorge Sampaoli estava à frente da equipe. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 1, com gols de Felipe Jonatan e Eduardo Sasha.

Do elenco que esteve em campo, o Peixe ainda conta com Diego Pituca e Soteldo, que foram vendidos e retornaram ao clube.

Veja a escalação na partida:

Vanderlei; Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Jean Lucas (Carlos Sánchez), Diego Pituca e Felipe Jonatan; Sasha (Derlis González), Jean Mota (Alison) e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli

Após o confronto, o Santos disputou quatro jogos: empatou com Red Bull Bragantino (2020) e Fluminense (2022), e saiu derrotado para Bahia (2021) e Grêmio (2023). O Alvinegro Praiano não marca em estreias de Campeonato Brasileiro há quatro anos.

Desfalques no Santos

Para o duelo contra o Vasco, o Santos não contará com dois de seus principais jogadores. Neymar, que se recupera de um edema na coxa esquerda, não viajará para o Rio de Janeiro.

Outra ausência certa é a do meia-atacante Soteldo, que sente dores no músculo adutor da perna direita. O jogador vem sendo tratado pela fisioterapia do clube desde que retornou da seleção da Venezuela e não estará à disposição do técnico Caixinha.